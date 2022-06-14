Ким Кардашьян повредила платье Мэрилин Монро, в котором была на Met Gala
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Ким Кардашьян повредила платье Мэрилин Монро, в котором была на Met Gala

Ким Кардашьян повредила платье Мэрилин Монро, в котором была на Met Gala

Ким Кардашьян повредила культовое платье Мэрилин Монро, которое арендовала для Met Gala. Об этом сообщает издание Pop Culture. Отмечается, что после выхода Ким Кардашьян на платье появились потертости и не хватает нескольких кристаллов.

Выход Ким Кардашьян в культовом платье Мэрилин Монро, в котором та исполнила песню Happy Birthday Mr President Джону Кеннеди, стало главным событием бала Met Gala в этом году. Звезда реалити-шоу, предположительно, арендовала наряд за 5 млн долларов, а ради того, чтобы надеть это платье, она похудела на семь килограммов за три недели.

После выхода в платье Мэрилин Монро она столкнулась с резкой критикой. Так, многие, в том числе Лили Рейнхарт, осудили ее за "плохой пример" для поклонников и заявили, что жертвовать своим здоровьем ради платья не стоило. Сама Ким прокомментировала критику в интервью, заявив, что не видит в этом ничего плохого. Для меня это выглядело так: "Хорошо, Кристиан Бейл может сделать это для роли в кино, и это приемлемо". Даже Рене Зеллвегер набирала вес для роли. Для меня это одно и то же. Я не говорила: "Привет всем, почему бы вам не похудеть за короткий промежуток времени?". Многие пользователи сети решили, что давать Ким платье Мэрилин Монро вообще не стоило. Несмотря на жесткую диету и интенсивные тренировки, застегнуть платье на Ким до конца не удалось: наряд закрепили с помощью специальных приспособлений, поверх которых Кардашьян надела меховую накидку. Сразу после выхода на красную дорожку Ким переоделась в точную копию платья.

Ким Кардашьян новости о повреждениях на платье пока не прокомментировала.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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