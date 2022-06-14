Лера Кудрявцева сняла на видео прогулку 3-летней дочки с сыном Кати Гордон
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Лера Кудрявцева сняла на видео прогулку 3-летней дочки с сыном Кати Гордон

Лера Кудрявцева сняла на видео прогулку 3-летней дочки с сыном Кати Гордон
Телеведущая Лера Кудрявцева растрогалась от того, что ее Маша так быстро подружилась с сыном своей подруги - Серафимом. Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она выведывает тайный звезд в рамках передачи «Секрет на миллион». Также блондинка любит веселиться с друзьями. Не так давно она отметила день рождения в компании Сергея Лазарева и Андрея Разыграева. Но на первом месте у нее стоит семья. Поэтому в отпуск звезда отправилась с дочкой Марией и мужем Игорем Макаровым. Кудрявцева делится трогательными кадрами с трехлетней наследницей. Мария любит наряжаться, когда идет на пляж, а также радует маму своим умением говорить на английском языке.
В Сочи телеведущая проводит время и с подругой Катей Гордон. Так случилось, что их дети подружились. Лера подловила дочку, которая в милом платье в цветочек гуляла под руку с кудрявым мальчиком. «Идут наши дети за ручку», — умилилась телеведущая.
«Серафим — производства Кати Гордон и Мария Игоревна. Дети наше счастье. И да, мы в нашем любимом санатории в Сочи», — написала звезда.
Маша Макарова и Серафим - сын Кати Гордон Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что из малышей в будущем могла бы сложиться красивая пара. «Боже, какие красивые!», «Дети — лучшее, что может быть в этой жизни!», «Маша просто красивый ребенок! Ее на рекламное табло необходимо!», «Лицо Маши хоть на шоколадку помещай», «Какие у Машеньки выразительные глазки, детки конфетки», «Такие деловые», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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