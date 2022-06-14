Лучшие ритуалы на убывающую Луну в июне 2022 года
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Лучшие ритуалы на убывающую Луну в июне 2022 года

Лучшие ритуалы на убывающую Луну в июне 2022 года

Завершить июнь на позитивной ноте и избавиться от всего, что мешает счастью, помогут проверенные ритуалы. В дни, когда ночное светило убывает, будет проще справиться с проблемами и неурядицами, мешающими развитию и привлечению удачи.


В июне 2022 года Луна будет убывать с 15 по 28 число. В этот период эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести несколько ритуалов, которые сделают жизнь ярче и счастливее. Уверенность в себе и позитивный настрой помогут привлечь необходимые перемены и помогут преодолеть любые трудности.

Ритуал на убывающую Луну от проблем

Проблемы есть у каждого из нас, и порой они становятся серьезным препятствием на пути к счастливой жизни. Для того, чтобы расчистить себе путь, в период убывающей Луны стоит провести простой, но эффективный обряд. Для него понадобятся:


чистая вода (лучше родниковая или ключевая);
белая свеча;
лист бумаги;
ручка.

В сумерках зажигают свечу, всматриваются в ее пламя и вспоминают все, что беспокоит. Свои мысли излагают на бумаге. Сделать это можно как угодно: составить список или просто написать письмо о том, что волнует. После этого листок накрывают ладонями и проговаривают:

«Как Луна убывает, так и проблемы меня оставляют. Все, что написано, чистой водой смываю, жизнь новую начинаю, счастьем пространство вокруг себя наполняю».


Листок сжигают над свечой и растворяют в набранной заранее воде. Ее выплескивают подальше из дома, не забыв открыть окна для проветривания.

Ритуал в июне на избавление от бедности

Обрести финансовую стабильность, избавиться от долгов и не отказывать себе в долгожданных покупках получится, если провести ритуал от бедности. Для этого нужно настоять чистую воду на подоконнике, добавив в нее несколько монет. Емкость с водой ставят после заката на всю ночь, а затем моют ей полы. Оставшиеся монетки прячут в укромный уголок, чтобы они притягивали в дом финансы. Мытье полов сопровождают заговором:

«Проблемы денежные водой, на лунном свете настоянной, смываю, бедности и проблем с финансами больше не знаю».

Такой водой можно мыть и двери, а также окна, чтобы обрести финансовую стабильность. Монеты также используют как талисманы для кошелька или носят с собой в кармане, чтобы везде привлекать деньги.

Ритуал на избавление от преград

Благодаря энергетике убывающей Луны каждый сможет открыть для себя путь к счастью и преодолеть любые преграды. Провести ритуал можно в любое время суток, когда будет свободное время. Для него потребуется длинная нить, которой обвязывают руки, а затем рвут путы со словами:

«Путь свой расчищаю, от пут себя освобождаю».

После этого нить сжигают, приговаривая:


«Цепями меня не сковать, по ложному пути не направить, счастье у меня не отнять. Как нить сжигаю, так и путь к счастью себе расчищаю».

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По материалам: dailyhoro.ru

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