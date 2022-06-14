Лунный день сегодня 14 июня 2022 года
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Лунный день сегодня 14 июня 2022 года

Лунный день сегодня 14 июня 2022 года

Не каждый день Луна радует нас позитивной энергетикой, и этот вторник не будет исключением. Рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре, помогут снизить риски и обойтись без проблем в делах и личной жизни.


Этот вторник будет особым днем. Суперлуние будет влиять на всех без исключения, и удача будет зависеть от выбора пути. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее подготовиться к 14 июня, чтобы не упустить новых возможностей и не зайти в тупик из-за поспешных действий или невнимательности.

Фаза Луны: 15 лунный день пройдет под эгидой Полной Луны в созвездии Стрельца. В день Полнолуния опасности могут поджидать на каждом шагу, поэтому астрологи призывают не торопиться с принятием серьезных решений, а также исключить конфликты и гнать прочь грустные мысли.

Магнитные бури 14 июня: сегодня геомагнитная сфера Земли будет вне опасности. Вспышек на Солнце не зафиксировано.

Что принесет удачу сегодня


доброжелательность;
привлечение удачи;
размеренная работа;
внимание к предчувствиям;
извлечение уроков из допущенных ранее ошибок.

Что отпугнет успех в этот день


выяснение отношений;
халатность;
спешка;
агрессия;
принятие необдуманных решений;
спонтанная смена планов;
неуступчивость.

Домашние дела по лунному календарю

В день Полнолуния не стоит загружать себя домашними хлопотами. В этот вторник астрологи рекомендуют максимально разгрузить день, чтобы отвлечься от бытовой рутины и заняться теми делами, которые действительно доставляют удовольствие. Прогулки на свежем воздухе, езда на велосипеде или пикник в компании близких позитивно скажутся на настроении. Тем, кому важен порядок в доме, стоит разделить уборку на этапы и делать паузы. Благодаря четко структурированной работе получится в разы быстрее справиться с беспорядком и найти для каждой вещи свое место.

Одежда и талисманы удачи на этот вторник

Сегодня важно помнить о том, что настроение многих людей будет меняться, поэтому астрологи рекомендуют выбирать скромную одежду светлых оттенков. Сегодня цветами удачи станет нежная голубая, розовая или бежевая гамма. Дополнить образ помогут украшения из дерева и кожи, а камнями-талисманами выступят кварц, малахит и сердолик. Использовать яркие оттенки чревато проблемами, а значит, яркие образы лучше оставить на более благоприятное время.

Любовь и общение 14 июня

В этот вторник общение с окружением важно встраивать на дружеской ноте, быть внимательными и доброжелательными. Любая агрессия будет негативно сказываться на взаимоотношениях, поэтому важно следить за своим настроением и исключить общение с теми, кто не в силах держать себя в руках. В день Полнолуния не стоит рассчитывать на обретение любви, однако романтические свидания будут уместными и помогут отвлечься от грустных мыслей.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В день Полнолуния настроение будет играть важную роль, поэтому так важно позаботиться о своем эмоциональном здоровье. Астрологи рекомендуют проводить практики медитации, чтобы настроиться на позитивную волну и не портить дня ни себе, ни окружению. В этот день полезно укреплять здоровье, использовать народные рецепты красоты и начинать курс оздоровительных упражнений. Физические нагрузки также положительно скажутся на настроении и помогут снять стресс.


Финансы и работа в 15 лунный день

Полнолуние — не время для начала серьезной работы. В этот вторник уместнее будет завершить текущие дела, поставить точку в давно тянущемся деле, а также заняться планированием. Резкая смена планов не лучшим образом скажется на благополучии, а значит, нужно придерживаться степенного ритма. Финансовая активность в эти сутки должна быть минимальной: специалисты в области биоэнергетики не рекомендуют давать или брать в долг, совершать крупные покупки, а также спонтанно тратить сбережения.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

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