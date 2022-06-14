Максима Фадеева лишили всех званий за рубежом

Продюсер Макс Фадеев признался, что его лишили все званий за границей. Продюсер добился заметных успехов не только в нашей стране, но и за рубежом. Однако, признался, что больше его ничего не связывает с Западом. Максим Фадеев рассказал, что в ближайшее время никуда не планирует уезжать из России, хотя раньше часто жил по несколько месяцев на Бали. Там у музыканта есть просторная вилла, на которой он отдыхал, писал песни и принимал гостей.Макс Фадеев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Когда началась вся эта история сложная, я сказал, что Бали, видимо, отменяется, и мы остаемся здесь. Я, к сожалению, лишился всех регалий на Западе, но вообще, я — профессор музыки. Меня лишили этого звания, лишили звания композитора. Есть такой каталог большой, он в Америке выпускается — «Мировые композиторы». Я там был, а меня просто вычеркнули. У меня забрали все деньги, у меня арестовали все счета — у меня теперь ничего нет: то, к чему стремился, тогда оно мне казалось очень важным», — откровенно говорит музыкант в интервью Елене Север.