Максима Фадеева лишили всех званий за рубежом
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Максима Фадеева лишили всех званий за рубежом

Максима Фадеева лишили всех званий за рубежом
Продюсер Макс Фадеев признался, что его лишили все званий за границей. Продюсер добился заметных успехов не только в нашей стране, но и за рубежом. Однако, признался, что больше его ничего не связывает с Западом. Максим Фадеев рассказал, что в ближайшее время никуда не планирует уезжать из России, хотя раньше часто жил по несколько месяцев на Бали. Там у музыканта есть просторная вилла, на которой он отдыхал, писал песни и принимал гостей.
Макс Фадеев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Когда началась вся эта история сложная, я сказал, что Бали, видимо, отменяется, и мы остаемся здесь. Я, к сожалению, лишился всех регалий на Западе, но вообще, я — профессор музыки. Меня лишили этого звания, лишили звания композитора. Есть такой каталог большой, он в Америке выпускается — «Мировые композиторы». Я там был, а меня просто вычеркнули. У меня забрали все деньги, у меня арестовали все счета — у меня теперь ничего нет: то, к чему стремился, тогда оно мне казалось очень важным», — откровенно говорит музыкант в интервью Елене Север.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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