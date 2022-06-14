Муж Татьяны Лазаревой не собирается возвращаться на родину

Супруг артистки Татьяны Лазаревой, Михаил Шац рассказал о своем будущем. Михаил Шац в последнее время обосновался в Израиле. Там он ищет новые источники дохода и планирует продолжить выступать в стиле stand up. Вот только на родину вернуться совсем не думает. Юморист заявил, что подвергался нападкам от неизвестных лиц из-за своих высказываний по поводу происходящего в мире. Он больше не мог находиться в тревожном состоянии и уехал из страны вместе со старшей дочерью. Отметим, супруга комика с 2016 года живет в курортном городе Испании с младшей наследницей Антониной. Там она снимает виллу и получает прибыль от организации «ужинов со смыслом». Шац последовал примеру жену, вот только для проживания выбрал Израиль, а не Испанию. «Были какие-то угрозы. Я не могу сказать, что я испытывал серьезное давление, которое меня вынудило к чему-то. Но это было неприятно. Это были анонимные звонки, сообщения. Потом я сидел месяц еще в Питере. Я остался бы в России только в единственном случае — если бы дочка осталась тоже. Но мы приняли совместное решение и уехали», — поделился 57-летний автор передачи «ОСП-студия».Татьяна Лазарева с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Артист полон творческих планов и планирует перезапустить в Израиле подкаст «Папа, закрой дверь». Проект посвящен отношениям родителей и детей. Шоу юморист вел вместе с 23-летней дочерью Софи. Сейчас Шац готовится к съемкам аудиопрограммы. Возвращаться на территорию РФ комик не собирается. «Я вообще все сейчас допускаю. Реально. Тяжело, трудно это принять, но что поделать, такая жизнь. Я не могу прогнозировать что произойдет дальше но пока так», — пояснил актер интернет-канале «Настоящее время». Недавно Татьяна Лазарева развела слухи о разводе, однако не исключила, что может полюбить другого мужчину. Не смотря на опровержения, все некий кризис и недомовки в отношениях прослеживаются. «Получилось так, что каждый теперь живет своей отдельной жизнью. У нас же был общий телевизионный проект, он очень крепко держал нас. Потом его не стало и каждый стал что-то делать свое», — делилась ранее 55-летняя юмористка.