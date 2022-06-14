Naraka: Bladepoint выходит в Game Pass на Xbox Series X | S уже в июне, на Xbox One игра выйдет позже

Вадим Карасев





Популярная многопользовательская игра Naraka: Bladepoint, которая имеет почти 100 тысяч отзывов в Steam и аудиторию больше 10 миллионов игроков, появится на следующей неделе на приставках Xbox Series X | S. Игра выходит 23 июня, в этот день она будет добавлена в Xbox Game Pass и PC Game Pass. Что касается игроков с приставками Xbox One, разработчики обещают выпустить Naraka: Bladepoint на них «позже в этом году». Сразу после релиза на Xbox Series X | S, игра будет поддерживать полный кроссплатформенный мультиплеер.

Naraka: Bladepoint представляет собой Королевскую Битву на 60 игроков, вдохновленную легендами Дальнего Востока. В игре необходимо умело сочетать паркур, рукопашные сражения и орудия дальнего боя, чтобы выходить победителем из сражений. Одновременно с запуском Naraka: Bladepoint на Xbox Series X | S игроки также получат новое оружие: Двойные клинки.





Стоит отметить, что разработчики Naraka: Bladepoint намерены развивать проект не только в жанре Королевской Битвы. Уже заявлено, что скоро в Naraka: Bladepoint появится режим кампании, в котором команды из трех человек будут сражаться с врагами и боссами в рамках сюжетных сценариев.

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