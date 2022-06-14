Наталья Поклонская сообщила, что получила новое назначение
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Наталья Поклонская сообщила, что получила новое назначение

Наталья Поклонская сообщила, что получила новое назначение
Наталья Поклонская раскрыла подробности новой работы. Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в «Телеграме» сообщила о своем назначении на новую должность. Она теперь советник генерального прокурора России Игоря Краснова.
Наталья Поклонская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Знаю, что будет много добрых пожеланий — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе. Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом «О прокуратуре РФ», сказала Наталья Поклонская. Как отметила Наталья Поклонская, за комментариями от нее теперь журналистам надо обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры. Ранее стало известно, что Наталья Поклонская отправлена в отставку с поста заместитель главы Россотрудничества. Поклонская поблагодарила после это президента страны Владимира Путина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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