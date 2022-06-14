Официально: ремастер Commandos 3 HD добавят в Game Pass в день релиза

Вадим Карасев





Состоялся анонс Commandos 3 — HD Remaster для консолей Xbox и PC. Вместе с анонсом, разработчики объявили, что проект станет частью подписки Game Pass. Игра пока не имеет точной даты релиза — ее планируют выпустить в сентябре 2022 года.

В HD переиздании Commandos 3 обещают переработанные 3D-модели и текстуры, созданные с нуля, с обновленным и осовремененным управлением, улучшенным пользовательским интерфейсом и удобным обучением для новичков.

Как и другие игры серии, Commandos 3 представляет собой тактическую игру в реальном времени. В Commandos 3 игрокам в рамках сюжетной кампании предлагается 12 масштабных сюжетных миссий, а также есть мультиплеер — Deathmatch и Collect the Flag для 2-8 игроков.

Watch this video on YouTube