Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и других игр можно определить по линейке Xbox

Вадим Карасев





Microsoft вчера представила линейку игр для Xbox на ближайший год, куда входят проекты от внутренних студий и от партнеров. Многие крупные игры, которые уже анонсированы, но пока не имеют даты релиза, попали в эту линейку. Игроки обратили внимание, что по представленному Microsoft изображению можно определить примерные окна релиза тех или иных проектов.

Само изображение, о котором идет речь, можно видеть выше. Как можно заметить, в 2022 году игры отсортированы примерно по дате релиза.

Первые 4 проекта в списке имеют точные даты выхода на Xbox: Naraka: Bladepoint (23 июня), The Elder Scrolls Online High Isle (21 июня), As Dusk Falls и Forza Horizon 5: DLC Hot Wheels выйдут 19 июля. Далее идут игры Somerville и A Plague Tale: Requiem, которые не имеют дат выхода, но можно видеть, что они расположены до Warhammer 40,000: Darktide (релиз 13 сентября).

Из этого можно сделать вывод, что Somerville и A Plague Tale: Requiem выйдут между 19 июля и 13 сентября.

Аналогичным образом можно понять примерные окна релиза других ожидаемых игр:

выйдет между 4 октября и 21 октября.выйдет между 21 октября и 25 октября.между 25 октября и 28 октября.с начала ноября до 2 декабря.

Отметим, что в планами на 2023 год, которые изображены на той же картинке, такой метод явно не действует, учитывая, что Dead Space находится в конце, а релиз игры состоится в начале года.

Работает описанная выше схема или нет — можно будет узнать уже скоро, на следующей неделе разработчики A Plague Tale: Requiem объявят дату релиза. Но стоит помнить, что в любой момент выход той или иной игры может быть сдвинут, и разработчики стараются не называть даты релиза, если они не уверены в сроках выхода проектов.