Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и других игр можно определить по линейке Xbox
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и других игр можно определить по линейке Xbox

Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и других игр можно определить по линейке Xbox


Microsoft вчера представила линейку игр для Xbox на ближайший год, куда входят проекты от внутренних студий и от партнеров. Многие крупные игры, которые уже анонсированы, но пока не имеют даты релиза, попали в эту линейку. Игроки обратили внимание, что по представленному Microsoft изображению можно определить примерные окна релиза тех или иных проектов.

Само изображение, о котором идет речь, можно видеть выше. Как можно заметить, в 2022 году игры отсортированы примерно по дате релиза.

Первые 4 проекта в списке имеют точные даты выхода на Xbox: Naraka: Bladepoint (23 июня), The Elder Scrolls Online High Isle (21 июня), As Dusk Falls и Forza Horizon 5: DLC Hot Wheels выйдут 19 июля. Далее идут игры Somerville и A Plague Tale: Requiem, которые не имеют дат выхода, но можно видеть, что они расположены до Warhammer 40,000: Darktide (релиз 13 сентября).

Из этого можно сделать вывод, что Somerville и A Plague Tale: Requiem выйдут между 19 июля и 13 сентября.

Аналогичным образом можно понять примерные окна релиза других ожидаемых игр:



High on Life выйдет между 4 октября и 21 октября.



Atomic Heart выйдет между 21 октября и 25 октября.



Gunfire Reborn и Persona 5 Royal между 25 октября и 28 октября.



Avalanche Software, Party Animals и Slime Rancher 2 с начала ноября до 2 декабря.

Отметим, что в планами на 2023 год, которые изображены на той же картинке, такой метод явно не действует, учитывая, что Dead Space находится в конце, а релиз игры состоится в начале года.

Работает описанная выше схема или нет — можно будет узнать уже скоро, на следующей неделе разработчики A Plague Tale: Requiem объявят дату релиза. Но стоит помнить, что в любой момент выход той или иной игры может быть сдвинут, и разработчики стараются не называть даты релиза, если они не уверены в сроках выхода проектов.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и других игр можно определить по линейке Xbox
Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и
Flintlock: The Siege Of Dawn — новые детали масштабной RPG для Game Pass
Flintlock: The Siege Of Dawn — новые детали масштабной RPG для Game
Лучшие ритуалы на убывающую Луну в июне 2022 года
Лучшие ритуалы на убывающую Луну в июне 2022 года
Анна Семенович была в шоке от номера в Подмосковье
Анна Семенович была в шоке от номера в Подмосковье
Алексей Панин собирается покорить Голливуд
Алексей Панин собирается покорить Голливуд
Полнолуние 14 июня 2022 года: что принесет нам этот день
Полнолуние 14 июня 2022 года: что принесет нам этот день
Продюсер Ольги Бузовой строит бизнес в Эмиратах
Продюсер Ольги Бузовой строит бизнес в Эмиратах
Алексей Панин рассказал о своем изгнании
Алексей Панин рассказал о своем изгнании
Создатели Forza Horizon хотели выпускать игры по серии Project Gotham Racing
Создатели Forza Horizon хотели выпускать игры по серии Project Gotham
Джош Сойер назвал продолжительность Pentiment и ряд похожих игр
Джош Сойер назвал продолжительность Pentiment и ряд похожих игр
Лунный день сегодня 14 июня 2022 года
Лунный день сегодня 14 июня 2022 года
Муж Татьяны Лазаревой не собирается возвращаться на родину
Муж Татьяны Лазаревой не собирается возвращаться на родину

Топ на сегодня

Показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn, игра будет в Game Pass
Показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn, игра будет в Game Pass
Николай Цискаридзе высказался о критике в свой адрес
Николай Цискаридзе высказался о критике в свой адрес
Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать в Полнолуние
Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать в Полнолуние
Официально: Scorn выходит 21 октября 2022 года в Game Pass
Официально: Scorn выходит 21 октября 2022 года в Game Pass
Сергей Лазарев посмеялся над фигурой Леры Кудрявцевой
Сергей Лазарев посмеялся над фигурой Леры Кудрявцевой

Еще по теме

Дата релиза A Plague Tale: Requiem появилась в Microsoft Store
У A Plague Tale: Requiem появилась предполагаемая дата релиза
Дата релиза A Plague Tale: Requiem будет объявлена на следующей неделе
Геймплейный трейлер A Plague Tale: Requiem, релиз — в 2022 году