Ольга Бузова рассказала, что нужно делать, когда плюют в спину

Певица и ведущая Ольга Бузова высказалась о зависти людей. Артистка за всю свою телевизионную и музыкальную карьеру не единожды становилась объектом для нападков хейтеров. Однако ей удается не обращать внимания на все их выпады. 36-летняя исполнительница хита «Мало половин» умело противостоит злостной критике. Кто-то обвиняет певицу в отсутствии голова, кто-то — в неумении играть на сцене. Однако певица продолжает идти своей дорогой и не реагирует на негативные комментарии. «Этому я постепенно научилась. Вот яркий пример: вы идете по улице, и кто-то кричит вам в спину: «Дура!». Если обернетесь, значит, считаете себя таковой. А если не обратите внимания — от вас это отскочит, вы не испортите себе настроение на весь день. Тем более не следует отвечать, иначе вы начнете множить злобу. Откликаться нужно только на позитив и любовь», — рассказала в интервью телеведущая.Ольга Бузова в бикини - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Также бывшая участница скандальной телестройки отметила, что родители не всегда верили в успех. «Мама и папа говорили, что сцена не прокормит, но я не сломалась, и у меня получилось безбедно содержать не только себя, но и всю свою семью. Раз я смогла, то и вы сможете!», — поделилась Бузова с «Аргументы и факты». К слову, звезда телеэкрана часто и сама провоцирует хейтеров на негативные комментарии, совершая откровенно дерзкие поступки или выставляя в блоге пикантные фотографии. Так, теледива недавно улетела на отдых в жаркую Турцию и уже несколько дней дразнит подписчиков своими аппетитными формами. Но не каждый может восхищаться попой Бузовой, находятся и те, кто спешит словесно уколоть певицу. «Зачем? Больше нечего показать?»; «Замуж хочет, сил нет»; «Все уже видели твой орех, сколько можно?» — возмутились подписчики, глядя на полуголые фото поп-принцессы.