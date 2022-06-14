Overdose — новый эксклюзив Xbox от Хидео Кодзимы, считает Том Хендерсон

Вадим Карасев





Незадолго до презентации Xbox & Bethesda Showcase игровой инсайдер Том Хендерсон рассказал о существовании игры Overdose, которая создается Хидео Кодзимой. Тогда он не говорил, кто стоит за разработкой проекта, поскольку не было достоверных сведений о партнерстве Microsoft и японского геймдизайнера. В рамках же шоу Xbox Кодзима подтвердил, что работает с Xbox над неким проектом, название которого не сообщили.

В новой заметке инсайдер Том Хендерсон сообщает, что Overdose — это, скорее всего, и есть проект, который создается Хидео Кодзимой вместе с Microsoft. На это указывает сразу несколько моментов:

Инсайдер Том Хендерсон говорит, что видел игру Overdose на мобильном устройстве, что явно указывает на использование облачных технологий, про которые говорил Кодзима при анонсе.В 2020 году Google объявил об отмене эксклюзива для Google Stadia, который представлял собой «эпизодический хоррор». Как считает Хендерсон, это был проект Хидео Кодзимы, который примерно в то же время заявил: «недавно был отменен мой крупный тайтл, поэтому я сильно зол».

Инсайдер Том Хендерсон считает, что наработки при создании проекта для Google Stadia легли в основу игры Overdose, которая создается для экосистемы Xbox.

Стоит сказать, что после первой публикации Тома Хендерсона о существовании Overdose, с ним связались представители студии Хидео Кодзимы и попросили удалить публикацию, но он отказался.