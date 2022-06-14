Overdose — новый эксклюзив Xbox от Хидео Кодзимы, считает Том Хендерсон
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Overdose — новый эксклюзив Xbox от Хидео Кодзимы, считает Том Хендерсон

Overdose — новый эксклюзив Xbox от Хидео Кодзимы, считает Том Хендерсон


Незадолго до презентации Xbox & Bethesda Showcase игровой инсайдер Том Хендерсон рассказал о существовании игры Overdose, которая создается Хидео Кодзимой. Тогда он не говорил, кто стоит за разработкой проекта, поскольку не было достоверных сведений о партнерстве Microsoft и японского геймдизайнера. В рамках же шоу Xbox Кодзима подтвердил, что работает с Xbox над неким проектом, название которого не сообщили.

В новой заметке инсайдер Том Хендерсон сообщает, что Overdose — это, скорее всего, и есть проект, который создается Хидео Кодзимой вместе с Microsoft. На это указывает сразу несколько моментов:



Инсайдер Том Хендерсон говорит, что видел игру Overdose на мобильном устройстве, что явно указывает на использование облачных технологий, про которые говорил Кодзима при анонсе.



В 2020 году Google объявил об отмене эксклюзива для Google Stadia, который представлял собой «эпизодический хоррор». Как считает Хендерсон, это был проект Хидео Кодзимы, который примерно в то же время заявил: «недавно был отменен мой крупный тайтл, поэтому я сильно зол».

Инсайдер Том Хендерсон считает, что наработки при создании проекта для Google Stadia легли в основу игры Overdose, которая создается для экосистемы Xbox.

Стоит сказать, что после первой публикации Тома Хендерсона о существовании Overdose, с ним связались представители студии Хидео Кодзимы и попросили удалить публикацию, но он отказался.

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По материалам: newxboxone

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