Панин высказался о Дмитрии Дюжеве

Алексей Панин прошелся по Дмитрию Дюжеву. Дюжев часто попадает в различные скандалы из-за своего поведения, которое многим кажется странным. Алексей Панин также считает, что с его коллегой происходит что-то не так и объяснил причины выходок Дмитрия. Панин обвинил Дюжева в том, что он злоупотребляет запрещенными веществами. «Один раз виделись на День Победы в Волгограде. Он ведущим был с Катей Гусевой, а я приехал как гость. Я пил, а Дима курил. Я в этом плохо разбираюсь. Я же алкоголик. Мне проще стакан выпить. Что курят — я не очень», — заявил 44-летний артист украинским СМИ. Артист вспоминает, что звезда сериала «Бригада» когда-то был обычным и спокойным человеком, пока не решил быть героем кино в реальной жизни. «Он был нормальным Димой Дюжевым. Без всяких образов, но люди, которые общаются с Дюжевым больше трех минут потом меня спрашивают: «Леша, а что с ним? Он что-то употребляет». Это образ. Он так играет просто. Присел на эту педаль», — добавил Панин.Алексей Панин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Скандальный актер, который и сам попадал в хронику благодаря очередным выходкам, не видит ничего предосудительного в пагубных привычках звезды. Панина лишь удручает, что Дюжев стал все чаще изображать из себя персонажа из фильма. «Дима так общается. Я видел его обкуренного в трусах в номере. А второй раз видел его с Танькой Арнтгольц на спектакле в антракте. Мы накатили вместе. Таньке Арнтгольц налили. А потом у него началась вот это «михалковщина», «безруковщина» переть». Он просто не видит берегов», — заключил артист. К слову, недавно Дмитрий излишне драматизировал на показе Валентина Юдашкина, который уже несколько лет борется с раком. Дюжев порассуждал о том, что всем присутствующим повезло увидеть кутюрье, так как в следующий раз Валентин Абрамович может и не появиться на светском мероприятии из-за тяжелой болезни. «Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно…» — сказал он, после чего очевидцы выдворили актера с показа «Собеседника».