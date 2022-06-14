Павел Табаков о воспитании дочери от Софьи Синицыной: "Советская традиция жить вместе ради ребенка убивает его психику"

Вадим Карасев

Актер Павел Табаков дал интервью газете "Аргументы и факты", в котором впервые за долгое время рассказал и о своей внебрачной дочери Мие от актрисы Софьи Синицыной. О личном наследник Олега Табакова говорит очень редко. Даже появление дочери на свет он скрывал почти год.

Стараюсь почаще заезжать к ней. Мия ходит, говорит "папа", "мама", "дядя". Мы с Соней не живем вместе. Но у нас дружеские отношения, и для дочери это важно. Советская традиция продолжать жить вместе ради ребенка, по-моему, убивает его психику,

— сказал Табаков.





Дочь Павла Табакова Мия





Павел Табаков и Софья Синицына

Актер также признался, что пока не очень сильно задумывается о тонкостях воспитания.

Если мама и папа любят ребенка, он может состояться как личность. Хотя даже в приличных семьях иногда вырастают не очень хорошие люди. Я пока не сильно об этом задумываюсь — дочке в августе только два года исполнится,

— сказал Павел.

Актер высказался и о своей карьере. Так, он рассказал, что из Театра Олега Табакова после смерти отца его не увольняли.

Я ушел сам. Я люблю "Табакерку", но вектор ее развития сегодня мне не очень близок,

— признался Табаков.





Павел и Олег Табаковы

Он также рассказал, что поддерживает дружеские отношения со старшим сыном Олега Табакова от Людмилы Крыловой — Антоном. У того в свое время был конфликт с отцом из-за того, что Олег Табаков ушел из семьи и женился на Марине Зудиной (матери Павла Табакова), однако со временем Антон отца простил и наладил общение.

Мы перезваниваемся и всегда рады видеться. Антон зовет к себе на дачу, я его — на свои премьеры. Порой он просвещает меня, как со всеми жить дружно. Можно сказать, учит уму-разуму, хоть мне и не всегда удается следовать его советам,

— рассказал Павел.

Табаков-младший также честно признал, что знаменитая фамилия всегда была для него подспорьем в карьере.

Фамилия мне в основном помогала. Например, когда я познакомился с Ромой Прыгуновым (Роман Прыгунов, режиссер. — Прим. ред.), он воскликнул: "О, а я с Антоном дружил!" (Антон — сын Олега Табакова от Людмилы Крыловой. — Прим. ред.). Это помогло нам сойтись и сделать вместе несколько проектов. Наверное, кто-то сравнивал меня с отцом. Но давление? Главным было не... обделаться, простите. И это чувство только подстегивало,

— сказал Павел Табаков.

Надя Бесчетникова