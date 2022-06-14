Подборка необычных и винтажных приспособлений для кухни 14.06.2022
Сегодня, 08:15
Яйцеварка, которой около 60 лет
Взбиватель для яиц 1930-х годов
Винтажный тостер
Устройство для приготовления пончиков
Пистолет для печенья и декорирования выпечки
Винтажный блендер
Соковыжималка
Отреставрированная винтажная настенная кофемолка
Sony была основана в 1946 году. Эта электрическая рисоварка была их первым продуктом
Устройство для красивой сервировки масла
Измельчитель орехов
Приспособление для измельчения фруктов и ягод, чтобы сделать из них джем или желе
Настенный консервный нож
Я нашёл старую травяную мельницу
Несколько старых формочек, которые когда-то были у бабушки моей подруги
По материалам: Sivator