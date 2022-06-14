Подборка необычных и винтажных приспособлений для кухни 14.06.2022

Яйцеварка, которой около 60 летВзбиватель для яиц 1930-х годовВинтажный тостерУстройство для приготовления пончиковПистолет для печенья и декорирования выпечкиВинтажный блендерСоковыжималкаОтреставрированная винтажная настенная кофемолкаSony была основана в 1946 году. Эта электрическая рисоварка была их первым продуктомУстройство для красивой сервировки маслаИзмельчитель ореховПриспособление для измельчения фруктов и ягод, чтобы сделать из них джем или желеНастенный консервный ножЯ нашёл старую травяную мельницуНесколько старых формочек, которые когда-то были у бабушки моей подруги