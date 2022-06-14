Подборка необычных и винтажных приспособлений для кухни 14.06.2022
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Подборка необычных и винтажных приспособлений для кухни 14.06.2022

Подборка необычных и винтажных приспособлений для кухни 14.06.2022
Яйцеварка, которой около 60 лет

Взбиватель для яиц 1930-х годов

Винтажный тостер

Устройство для приготовления пончиков

Пистолет для печенья и декорирования выпечки

Винтажный блендер

Соковыжималка

Отреставрированная винтажная настенная кофемолка

Sony была основана в 1946 году. Эта электрическая рисоварка была их первым продуктом

Устройство для красивой сервировки масла

Измельчитель орехов

Приспособление для измельчения фруктов и ягод, чтобы сделать из них джем или желе

Настенный консервный нож

Я нашёл старую травяную мельницу

Несколько старых формочек, которые когда-то были у бабушки моей подруги
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

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Подборка необычных и винтажных приспособлений для кухни 14.06.2022
Подборка необычных и винтажных приспособлений для кухни 14.06.2022
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