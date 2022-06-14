Поклонники Хидео Кодзимы выступают против его сотрудничества с Xbox

Вадим Карасев





Хидео Кодзима объявил о своем сотрудничестве с Xbox в рамках шоу Xbox & Bethesda Showcase. Он сообщил, что работает над неким проектом совместно с Microsoft, используя возможности облачных технологий. На данный момент нет информации о том, что именно это за проект, но ходят слухи, что это игра Overdose.

Некоторые поклонники Хидео Кодзимы негативно восприняли анонс сотрудничества с Xbox, несмотря на отдельный комментарий студии японского геймдизайнера, что он продолжает работать и с Playstation. На сайте Change.org появилась петиция, в которой игроки требуют отменить «эксклюзивную для Xbox» игру Хидео Кодзимы. Отметим, что на данный момент японский геймдизайнер или Microsoft не подтверждали, что игра будет эксклюзивом экосистемы Xbox.

В петиции игроки излагают мнение, что «Кодзима предает своих преданных поклонников» из-за жадности. Игроки, которые подписывают петицию, отмечают, что: «Не у всех есть достаточно хороший интернет для потоковой передачи игр. Не у всех есть достаточно денег, чтобы купить новую консоль или собрать новый компьютер.»

Стоит сказать, что, несмотря на внимание к петиции со стороны зарубежных СМИ, сбор подписей идет крайне медленно. Сама петиция была запущена еще на фоне слухов несколько месяцев назад, но сейчас она привлекла внимание и начала собирать голоса — на данный момент их всего около 1500.