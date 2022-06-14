Полнолуние 14 июня 2022 года: что принесет нам этот день
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Полнолуние 14 июня 2022 года: что принесет нам этот день

Полнолуние 14 июня 2022 года: что принесет нам этот день

Полнолуние часто называют опасным днем, причем небезосновательно. Луна в таком состоянии может быть очень опасной. Сегодняшний день не является исключением. Астрологи рассказали о том, что нас ждет 14 июня.


Сохранить при себе удачу в такой день как сегодня вам поможет закон бумеранга. Главное правило дня — делайте добро другим людям, чтобы оно вернулось к вам сторицей. Это поможет избежать неурядиц, описанных далее.

Проблемы в пути

Всем путешественникам сегодня стоит быть предельно осторожными. В первую очередь это коснется тех, кто путешествует на автомобиле. Агрессивный настрой луны может привести к случайным поломкам, необоснованной агрессии со стороны других участников движения. Также астрологи считают, что в такие дни как сегодня может быть много случаев мошенничества на дорогах.

Если вы отправляетесь куда-то на поезде или самолете, то обязательно проверьте документы. Велика вероятность что-нибудь забыть, поэтому вещи также стоит проверить прямо перед выходом.

Агрессия


Люди будут неуступчивыми и крайне агрессивными. Даже те, кто не имеет врожденного гена импульсивности, могут срываться на крик и быстро переходить от защиты к наступлению. Чтобы все было максимально благоприятно в общении, не стоит упрекать окружающих, критиковать их без цели и повода.

Агрессивной реакцией не будут брезговать даже близкие люди. Ссоры с ними могут стать началом черной полосы, поэтому ни в коем случае не провоцируйте их.

Умело расставлять сети начнут и ваши враги, которые будут пытаться провоцировать вас на негативные эмоции. Это могут быть энергетические вампиры, которым захочется вывести вас из равновесия, чтобы наполниться вашей энергией. Попасть в их сети будет достаточно просто, но теперь вы в курсе того, что может произойти, поэтому защищены.

Склонность к преувеличению

Маленькая проблема покажется огромной бедой, а легкие сомнения в одну секунду могут превратиться в неуверенность и страхи. Постарайтесь разобраться в личных вопросах и проблемах так, чтобы — не ранить при этом себя и не задевать самолюбие других людей. Будьте объективными, ответственными, в меру самокритичными.

Сегодня большой пользой отметится умение медитировать, менять фокус внимания. Нужно находить способы отвлечься, поскольку проблемы будут давить на нас. Если вас что-то заставит переживать, просто начните держаться подальше от этого источника проблем.


Проблемы с самочувствием

Сегодня Луна может спровоцировать головные боли и недомогание. Если вы почувствуете, что устали раньше времени, не спешите все сваливать на стресс или плохую погоду, сглаз и порчу.

Улучшить самочувствие вам помогут прогулки, релаксация, своевременный отдых. Не перегружайте себя делами и не позволяйте никому взваливать на вас дополнительные дела.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Полнолуние 14 июня 2022 года: что принесет нам этот день
Полнолуние 14 июня 2022 года: что принесет нам этот день
Продюсер Ольги Бузовой строит бизнес в Эмиратах
Продюсер Ольги Бузовой строит бизнес в Эмиратах
Алексей Панин рассказал о своем изгнании
Алексей Панин рассказал о своем изгнании
Создатели Forza Horizon хотели выпускать игры по серии Project Gotham Racing
Создатели Forza Horizon хотели выпускать игры по серии Project Gotham
Джош Сойер назвал продолжительность Pentiment и ряд похожих игр
Джош Сойер назвал продолжительность Pentiment и ряд похожих игр
Лунный день сегодня 14 июня 2022 года
Лунный день сегодня 14 июня 2022 года
Муж Татьяны Лазаревой не собирается возвращаться на родину
Муж Татьяны Лазаревой не собирается возвращаться на родину
Лера Кудрявцева сняла на видео прогулку 3-летней дочки с сыном Кати Гордон
Лера Кудрявцева сняла на видео прогулку 3-летней дочки с сыном Кати
Семь раз отмерь: 22 снимка о том, чем оборачиваются ошибки строителей
Семь раз отмерь: 22 снимка о том, чем оборачиваются ошибки строителей
Инсайдер: Фил Спенсер был разочарован использованием CGI-трейлеров на прошлогодней презентации
Инсайдер: Фил Спенсер был разочарован использованием CGI-трейлеров на
Завтра Dying Light 2 получит первое крупное бесплатное контентное обновление
Завтра Dying Light 2 получит первое крупное бесплатное контентное
Сергей Безруков показал, как отдыхает с женой на даче
Сергей Безруков показал, как отдыхает с женой на даче

Топ на сегодня

Показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn, игра будет в Game Pass
Показали геймплей Flintlock: Siege of Dawn, игра будет в Game Pass
Николай Цискаридзе высказался о критике в свой адрес
Николай Цискаридзе высказался о критике в свой адрес
Официально: Scorn выходит 21 октября 2022 года в Game Pass
Официально: Scorn выходит 21 октября 2022 года в Game Pass
Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать в Полнолуние
Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать в Полнолуние
Сергей Лазарев посмеялся над фигурой Леры Кудрявцевой
Сергей Лазарев посмеялся над фигурой Леры Кудрявцевой

Еще по теме

Полнолуние 5 октября 2017 года: советы астрологов на этот день для всех знаков Зодиака
Полнолуние 2 января 2018 года: чего опасаться и к чему готовиться в этот день
Когда Полнолуние и Новолуние в марте 2022 года
4 самых опасных дня в июне 2022 года