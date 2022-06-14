Полнолуние 14 июня 2022 года: что принесет нам этот день

Вадим Карасев

Полнолуние часто называют опасным днем, причем небезосновательно. Луна в таком состоянии может быть очень опасной. Сегодняшний день не является исключением. Астрологи рассказали о том, что нас ждет 14 июня.

Сохранить при себе удачу в такой день как сегодня вам поможет закон бумеранга. Главное правило дня — делайте добро другим людям, чтобы оно вернулось к вам сторицей. Это поможет избежать неурядиц, описанных далее.

Проблемы в пути

Всем путешественникам сегодня стоит быть предельно осторожными. В первую очередь это коснется тех, кто путешествует на автомобиле. Агрессивный настрой луны может привести к случайным поломкам, необоснованной агрессии со стороны других участников движения. Также астрологи считают, что в такие дни как сегодня может быть много случаев мошенничества на дорогах.

Если вы отправляетесь куда-то на поезде или самолете, то обязательно проверьте документы. Велика вероятность что-нибудь забыть, поэтому вещи также стоит проверить прямо перед выходом.

Агрессия

Люди будут неуступчивыми и крайне агрессивными. Даже те, кто не имеет врожденного гена импульсивности, могут срываться на крик и быстро переходить от защиты к наступлению. Чтобы все было максимально благоприятно в общении, не стоит упрекать окружающих, критиковать их без цели и повода.

Агрессивной реакцией не будут брезговать даже близкие люди. Ссоры с ними могут стать началом черной полосы, поэтому ни в коем случае не провоцируйте их.

Умело расставлять сети начнут и ваши враги, которые будут пытаться провоцировать вас на негативные эмоции. Это могут быть энергетические вампиры, которым захочется вывести вас из равновесия, чтобы наполниться вашей энергией. Попасть в их сети будет достаточно просто, но теперь вы в курсе того, что может произойти, поэтому защищены.

Склонность к преувеличению

Маленькая проблема покажется огромной бедой, а легкие сомнения в одну секунду могут превратиться в неуверенность и страхи. Постарайтесь разобраться в личных вопросах и проблемах так, чтобы — не ранить при этом себя и не задевать самолюбие других людей. Будьте объективными, ответственными, в меру самокритичными.

Сегодня большой пользой отметится умение медитировать, менять фокус внимания. Нужно находить способы отвлечься, поскольку проблемы будут давить на нас. Если вас что-то заставит переживать, просто начните держаться подальше от этого источника проблем.

Проблемы с самочувствием

Сегодня Луна может спровоцировать головные боли и недомогание. Если вы почувствуете, что устали раньше времени, не спешите все сваливать на стресс или плохую погоду, сглаз и порчу.

Улучшить самочувствие вам помогут прогулки, релаксация, своевременный отдых. Не перегружайте себя делами и не позволяйте никому взваливать на вас дополнительные дела.