Продюсер Ольги Бузовой строит бизнес в Эмиратах

Продюсер Ольги Бузовой, Арам рассказал о своих планах. Продюсер одной из самых популярных российских звезд, похоже, решил расширить масштабы своего бизнеса. Арам Арчер, как и многие российские звезды, осваивается в Эмиратах. Арам Арчер, основатель компании «Archer Music Production», успешно ведет предпринимательскую деятельность и открыл уже немало перспективных артистов. Его продюсерский центр работает и с признанными знаменитостями, среди них Artik&Asti, Маша Малиновская, Александр Панайотов и другие. Отдельного внимания заслуживает Ольга Бузова, которая принесла Арчеру наибольшую популярность и доход. Тандем продюсера и певицы можно назвать весьма плодотворным и успешным. Арам стоял у истоков певческой карьеры экс-ведущей «ДОМа-2». Сегодня Арчер пожинает плоды своего труда. По всей видимости, он планирует расширять бизнес и для этого получил вид на жительство в Арабских эмиратах. «ID резидентов получены, счета открыты, офис готов, встречи все проведены, можно со спокойной совестью улетать домой», — поделился продюсер в соцсетях.Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ранее Арам сообщал, что планирует строить свое дело в столице ОАЭ. Для этого он побывал там с рабочим визитом и провел ряд переговоров. «Мы пытаемся наладить бизнес в Дубае, все рабочие процессы, встречи с инвесторами», — рассказывал Арчер. Отметим, задолго до появления в жизни Ольги Бузовой блогера Давы, даже ходили слухи о романе Бузовой иАрама. Певицу замечали в компании мужчины то в санатории, то ресторане. Но Арчер терпеливо опровергал все домыслы и уверял, что испытывает к протеже исключительно отцовские чувства. Мужчина больше 20 лет женат на Татьяне Стрельниковой, у пары двое детей.