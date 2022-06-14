Пушков: Запад уже не знает, как выпутаться из последствий санкций

11:18 Автор: Варвара Комарова

На Западе боятся признать, что попытка изолировать Россию санкциями дорого обходится им самим. Об этом написал в своем Telegram-канале член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что американские власти втайне стимулируют свои сельскохозяйственные и судоходные компании наращивать объемы закупаемых у России удобрений из-за риска мирового продовольственного кризиса.

«Изоляция Россия — ваша цель, говорите? Вы уже не знаете, как выпутаться из этой политики «изоляции». Попытка изолировать себя от России дорого обходится Западу. Там это уже поняли, но признать боятся. И в ход идут серые схемы против собственных санкций», — прокомментировал Пушков.

Страны Запада начали вводить санкции против российских госорганов и компаний после начала спецоперации Вооруженных сил России на Украине 24 февраля. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Россия готова поставлять сельхозудобрения и продовольствие в страны, которые в этом нуждаются, однако западные санкции поломали логистику.





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