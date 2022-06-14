Реабилитированным лицам хотят защитить права на компенсацию
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Реабилитированным лицам хотят защитить права на компенсацию

Реабилитированным лицам хотят защитить права на компенсацию

Тема: Пленарное заседание Госдумы 14 июня 2022 года


17:21  Автор: Анна Шушкина



Срок пересмотра решения суда о выплате компенсации реабилитированному предложили ограничить одним годом. Такой законопроект кабмина Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 14 июня.

Законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда, сказал замминистра юстиции Андрей Логинов.

Уголовно-процессуальный кодекс ограничивает срок пересмотра приговора, если это ухудшает положение осужденного. Однако данная норма не распространяется на постановление суда о выплате компенсации за необоснованное уголовное преследование, обратил внимание замминистра.

«Это позволяет суду уменьшить размер такой компенсации, что ухудшает положение лица, которому она присуждена», — сказал Логинов. Конституционный суд, по его словам, предписал федеральному законодателю ограничить срок пересмотра судебных актов о возмещении имущественного вреда лицам, необоснованно подвергшимся уголовному преследованию.

«Согласно законопроекту, соответствующие судебные постановления не могут быть пересмотрены по истечении года со дня их вступления в силу», — добавил Логинов. Принятие документа позволит защитить права реабилитированного лица.

Песков подтвердил, что компенсации иноагентам по решению ЕСПЧ не будут выплачиваться




#правозащита #суд #деньги


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По материалам: pnp.ru

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