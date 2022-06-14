Resident Evil Village получит первое сюжетное DLC и «золотое» издание в октябре

Вадим Карасев





Издательство Capcom полноценно анонсировало долгожданное первое крупное дополнение для Resident Evil Village. DLC получило название The Winters’ Expansion, его релиз состоится 28 октября 2022 года. В этот же день выйдут Resident Evil Village Gold Edition и Resident Evil Re:Verse.

Дополнение The Winters’ Expansion привнесет в себе:

Режим от третьего лица для сюжетной кампании.Набор Additional Orders для режима «Наёмники» с новыми локациями и персонажами (Крис Редфилд, Карл Хайзенберг и Альсина Димитреску).Новую сюжетную главу — Shadows of Rose, действия в которой происходят через 16 лет после событий Resident Evil Village. Играть предстоит за Роуз Уинтерс, дочь главного героя Итана, которая борется со своими мистическими проявлениями.

Resident Evil Village Gold Edition представляет собой комплект из основной игры и The Winters’ Expansion.

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