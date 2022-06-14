Роза Сябитова призналась, как будет рожать ее дочь

Ведущая Роза Сябитова рассказала о родах дочери. Популярная телесваха скоро впервые станет бабушкой — ее дочь Ксения находится на последних сроках беременности. Сябитова озадачена приятными хлопотами и готовится ко встрече с внучкой. Недавно 60-летняя Роза Сябитова сообщила радостную весть — ее дочь Ксения впервые станет мамой. Наследница ведущей «Давай поженимся» уже два года официально замужем за Максимом Шевченко, инженером по профессии. Мужчина считает, что у них с возлюбленной получится крепкая большая семья. Сама телесваха в восторге от зятя и отзывается о нем исключительно положительно. «Максим меня очень радует. Он — хороший, заботливый муж. И, я уверена, будет прекрасным отцом. Наверное, я в жизни сделала много хороших дел, за которые Господь мне послал таких хороших детей и зятя. Максим очень внимателен к Ксении. Все время за нее волнуется», — рассказывает телеведущая.Роза Сябитова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Роза занята приятными хлопотами, она подыскивает для дочери хорошее медучреждение для родов. При этом она полагает, что профессионализм врачей не зависит от статуса клиники. А потому не исключает возможность, что найдет обычный перинатальный центр. Чтобы не ошибиться, знаменитость планирует обратиться за помощью к коллеге. «А роддом пока выбираем. В этом вопросе будем советоваться с Леной Малышевой. Думаю, это не будет какая-то модная, дорогая клиника. Мы вполне можем рожать и в обычном роддоме. Главное, чтобы там были хорошие специалисты», — поделилась Сябитова с prozvezd.info.