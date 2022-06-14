Роза Сябитова призналась, как будет рожать ее дочь
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роза Сябитова призналась, как будет рожать ее дочь

Роза Сябитова призналась, как будет рожать ее дочь
Ведущая Роза Сябитова рассказала о родах дочери. Популярная телесваха скоро впервые станет бабушкой — ее дочь Ксения находится на последних сроках беременности. Сябитова озадачена приятными хлопотами и готовится ко встрече с внучкой. Недавно 60-летняя Роза Сябитова сообщила радостную весть — ее дочь Ксения впервые станет мамой. Наследница ведущей «Давай поженимся» уже два года официально замужем за Максимом Шевченко, инженером по профессии. Мужчина считает, что у них с возлюбленной получится крепкая большая семья. Сама телесваха в восторге от зятя и отзывается о нем исключительно положительно. «Максим меня очень радует. Он — хороший, заботливый муж. И, я уверена, будет прекрасным отцом. Наверное, я в жизни сделала много хороших дел, за которые Господь мне послал таких хороших детей и зятя. Максим очень внимателен к Ксении. Все время за нее волнуется», — рассказывает телеведущая.
Роза Сябитова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Роза занята приятными хлопотами, она подыскивает для дочери хорошее медучреждение для родов. При этом она полагает, что профессионализм врачей не зависит от статуса клиники. А потому не исключает возможность, что найдет обычный перинатальный центр. Чтобы не ошибиться, знаменитость планирует обратиться за помощью к коллеге. «А роддом пока выбираем. В этом вопросе будем советоваться с Леной Малышевой. Думаю, это не будет какая-то модная, дорогая клиника. Мы вполне можем рожать и в обычном роддоме. Главное, чтобы там были хорошие специалисты», — поделилась Сябитова с prozvezd.info.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Филипп Киркоров не срезает бирки с одежды, чтобы продать
Филипп Киркоров не срезает бирки с одежды, чтобы продать
Роза Сябитова призналась, как будет рожать ее дочь
Роза Сябитова призналась, как будет рожать ее дочь
За секунду до: забавные снимки, которые заставят вас рассмеяться!
За секунду до: забавные снимки, которые заставят вас рассмеяться!
Павел Табаков о воспитании дочери от Софьи Синицыной: "Советская традиция жить вместе ради ребенка убивает его психику"
Павел Табаков о воспитании дочери от Софьи Синицыной: "Советская
Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель
Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель
У Xbox «так много игр», что возникают сложности с планированием релизов
У Xbox «так много игр», что возникают сложности с планированием
Глафира Тарханова снимается вместе с мужем и поделилась редким фото с ним
Глафира Тарханова снимается вместе с мужем и поделилась редким фото с
Панин высказался о Дмитрии Дюжеве
Панин высказался о Дмитрии Дюжеве
Naraka: Bladepoint выходит в Game Pass на Xbox Series X | S уже в июне, на Xbox One игра выйдет позже
Naraka: Bladepoint выходит в Game Pass на Xbox Series X | S уже в
Аарон Гринберг рассказал, что ожидать на Xbox Games Showcase Extended
Аарон Гринберг рассказал, что ожидать на Xbox Games Showcase Extended
Дэвид Бекхэм проводит время в Венеции с дочерью Харпер
Дэвид Бекхэм проводит время в Венеции с дочерью Харпер
Поклонники Хидео Кодзимы выступают против его сотрудничества с Xbox
Поклонники Хидео Кодзимы выступают против его сотрудничества с Xbox

Топ на сегодня

Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и других игр можно определить по линейке Xbox
Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и
Алексей Панин прошелся по Тиграну
Алексей Панин прошелся по Тиграну
Анна Семенович была в шоке от номера в Подмосковье
Анна Семенович была в шоке от номера в Подмосковье
Максима Фадеева лишили всех званий за рубежом
Максима Фадеева лишили всех званий за рубежом
Астрология темперамента: люди-холерики по Знаку Зодиака
Астрология темперамента: люди-холерики по Знаку Зодиака

Еще по теме

Роза Сябитова ищет роддом для рождения ребенка
Роза Сябитова изобразила Фрекен Бок в ванной своего особняка
Роза Сябитова поделилась архивным фото, на котором ее трудно узнать
«Я убила ребенка и жила с этим всю жизнь»: Роза Сябитова рассказала об аборте