Sci-Fi шутер High On Life для Xbox и Game Pass — детали, трейлер, скриншоты
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Sci-Fi шутер High On Life для Xbox и Game Pass — детали, трейлер, скриншоты

Sci-Fi шутер High On Life для Xbox и Game Pass — детали, трейлер, скриншоты


На Xbox & Bethesda Showcase компания Microsoft анонсировала новый проект — игру High On Life, которая создается студией Squanch Games. Главная особенность игры, на которую делается большой упор, это непосредственное участие при ее разработке Джастина Ройланда, известного по мультфильму «Рик и Морти».

Разработчики High On Life описывают проект как «шутер от первого лица с настоящим шагом вперед в комедию высшего уровня, которой ранее не было в видеоиграх». В игре обещают первоклассный экшен и огромные миры.




В High On Life игрокам дается роль охотника за головами, который должен остановить вторжение пришельцев на землю. Одна из особенностей проекта — говорящие пушки, которые будет использовать игрок. В мире High On Life оружие является разумной формой жизни. Игрокам предстоит общаться с пушками, они будут иметь свой характер и уникальные способности.


В анонсе проекта High On Life разработчики говорят, что в их шутер интересно и весело играть. Выйдет он уже в октябре этого года на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, сразу в Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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