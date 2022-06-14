Секреты истории человечества, которые пока не удаётся разгадать

1. Гробница ЧингисханаПрактически сразу после смерти Чингисхана в 1227 году в возрасте 65 лет появилось множество мифов о том, где именно его похоронили. Тем более, что причины его кончины тоже не выяснены: существуют версии от пневмонии до неудачного падения с лошади. А вот в каком месте он был погребён, неизвестно совершенно. Особенно проблематично разгадать эту тайну потому, что тех, кто был причастен к похоронам, убили сразу после завершения ритуала. Поэтому существует даже версия о том, что для сокрытия места последнего пристанища Чингисхана даже повернули русло реки.2. Затерянный город КалахариВ истории известно немало историй о таинственных потерянных местах, такие как Атлантида или Эльдорадо. Однако о существовании африканского города Калахари известно только от одного-единственного документа от 1885 года. Речь идёт о докладе Гильермо Фарини, также известного как Уильям Леонард Хант, где он описывает странный и таинственный город в пустыне. Единственное, что об этом месте осталось, так это упоминание из того же доклада о дуговидной форме Калахари, а также руины древнеримских времён. Однако ни одна экспедиция или раскопки в том регионе не нашли никаких доказательств существования этого места.3. Винтовая лестница часовни ЛореттоВ Нью-Мексико в конце 1870-х годов архитектор часовни Лоретто, которая строилась в американском Санта-Фе внезапно умер до её окончания. И тут выяснилось, что в сооружении не была запланировала ни одна лестница, которая должна вести на хоры. Лестница стандартного типа там бы попросту не поместилась, и другую придумать не могли. И выход нашли в вере: местные монахини на протяжении девяти дней молились святому Иосифу, а на десятый день в часовне появился необычно выглядящий мужчина, который сказал, что может найти решение этой проблемы. На протяжении трёх месяцев он без устали работал в одиночестве, никого не подпуская и используя только самые примитивные инструменты, а после окончания возведения просто исчез. А лестница поражает историков и архитекторов и сегодня: она не имеет ни одного гвоздя, а древесина, которая в ней применялась, вообще не растёт в этом регионе. Само собой, что монахи приписывают строительство самому святому Иосифу, а вот учёные бьются над загадкой лестницы до сих пор.4. Затерянные гробницы МаккавеевУдивительное семейство, известное по библейским сюжетом, которое состояло из еврейского священника Маттафия и его пяти сыновей, восставших против язычества в эллинистической империи Селевкидов. После смерти священника умер, его сын Иуда стал во главе борьбы за христианство и сумел освободить Иудею от Селевкидов, вернув им Иерусалимский храм. А каждый последующий сын, пытавшийся продолжить борьбу, умирал сразу после достижения цели. Вот их затерянные могилы и ищут уже более ста пятидесяти лет. Несколько лет назад учёные были уверены, что стали на шаг ближе, найдя подобное семейное погребение, однако они ошиблись.5. Рукопись СибиуЧуть больше 60 лет назад был обнаружен документ под названием «Рукопись Сибиу», который иногда называют манускриптом. Он состоит из 450 страниц и был написан приблизительно в 1500-е годы. Но вот информация, которая в них написана, поражает исследователей, так как знание, там зафиксированные, значительно опережают время: в них рассказывается о технических характеристиках по артиллерии, баллистике и даже чертежи многоступенчатых ракет. Причём в последнем случае описывается случай успешного запуска многоступенчатой ракеты в 1555 году, а совершил его сам автор рукописи, Конрад Хаас привел, который её же и построил. В подлинности рукописи никто не сомневается, но это значит, что ракетостроение изучалось за 400 лет до ХХ века, а вот как именно это происходило, учёные пока не понимают.