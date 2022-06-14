Создатели Forza Horizon хотели выпускать игры по серии Project Gotham Racing
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Создатели Forza Horizon хотели выпускать игры по серии Project Gotham Racing

Создатели Forza Horizon хотели выпускать игры по серии Project Gotham Racing


Студия Playground Games в октябре 2012 года выпустила первую игру серии Forza Horizon, которая сейчас уже насчитывает 5 проектов. Серия стала крайне успешной, но, как выяснилось, ее могло бы и не быть, если бы Microsoft разрешила команде Playground Games работать над франшизой Project Gotham Racing.

В рамках интервью с GQ о Forza Motorsport, один из руководителей Playground Games Тревор Уильямс рассказал, что изначально он хотел выпустить перезагрузку Project Gotham Racing. Он представил свой проект команде, ответственной за Forza Motorsport, но Алан Хартман (ныне корпоративный вице-президент Forza) и Дэн Гринуолт (генеральный менеджер Forza) из Microsoft не были заинтересованы в перезагрузке Project Gotham Racing.

«Это была одна из тех историй, когда стейк превращается в пепел во рту, и я думаю: «Как мы можем позволить себе лететь домой?», — рассказал Уильямс. «Через пять минут Алан спросил, что бы вы сделали с Forza? Если взять Forza? И мы представили то, что буквально стало Horizon, почти на салфетке».

Напомним, последняя часть Project Gotham Racing для Xbox вышла в 2006 году.

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По материалам: newxboxone

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