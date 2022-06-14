Сравнение The Quarry на Xbox Series X | S и Playstation 5
Сегодня, 13:40 Вадим Карасев
В конце прошлой недели состоялся релиз игры The Quarry от создателей Until Dawn. Игру неплохо восприняли критики и игроки, назвав новый проект в жанре интерактивного кино лучшей игрой от Supermassive.
Игра The Quarry доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Автор Youtube-канала ElAnalistaDeBits решил сравнить версии для консолей нового поколения и PC. Основные детали из этого сравнения:
На Xbox Series X игра работает в 2160p при 30 FPS, со стабильным разрешением. На Playstation 5 проект работает в динамическом разрешении 2160p при 30 FPS, имея средний показатель разрешения 2052p. На Xbox Series S игроков ждет 1440p при 30 FPS со средним разрешением 1260p.
Версия игры для PC выглядит лучше, чем любая консольная, особенно если смотреть на тени.
На всех консолях частота кадров заблокирована на 30 в секунду, есть некоторые «заикания».
Версия для Xbox Series S выглядит хуже, чем версии для Xbox Series X и Playstation 5. На младшей консоли наблюдаются некоторые сокращения в растительности, качестве текстур, тесселяции, окружающем затенении, световых эффектах и тенях.
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По материалам: newxboxone