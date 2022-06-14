Сравнение The Quarry на Xbox Series X | S и Playstation 5

Вадим Карасев





В конце прошлой недели состоялся релиз игры The Quarry от создателей Until Dawn. Игру неплохо восприняли критики и игроки, назвав новый проект в жанре интерактивного кино лучшей игрой от Supermassive.

Игра The Quarry доступна на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Автор Youtube-канала ElAnalistaDeBits решил сравнить версии для консолей нового поколения и PC. Основные детали из этого сравнения:

На Xbox Series X игра работает в 2160p при 30 FPS, со стабильным разрешением. На Playstation 5 проект работает в динамическом разрешении 2160p при 30 FPS, имея средний показатель разрешения 2052p. На Xbox Series S игроков ждет 1440p при 30 FPS со средним разрешением 1260p.Версия игры для PC выглядит лучше, чем любая консольная, особенно если смотреть на тени.На всех консолях частота кадров заблокирована на 30 в секунду, есть некоторые «заикания».Версия для Xbox Series S выглядит хуже, чем версии для Xbox Series X и Playstation 5. На младшей консоли наблюдаются некоторые сокращения в растительности, качестве текстур, тесселяции, окружающем затенении, световых эффектах и тенях.Watch this video on YouTube