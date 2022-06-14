Сын Арзамасовой и Авербуха отмечает круглую дату

Сыну актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха - Левушке исполнилось 10 месяцев. Елизавета Арзамасова порадовала своих поклонников свежей фотографией подросшего сына от Ильи Авербуха. Оказалось, что семья актрисы и фигуриста празднует 14 июня семейный праздник — 10 месяцев наследника. «Нашему «серьёзному» и «грозному» Льву сегодня 10 месяцев! ☀️😃❤️», сообщила Арзамасова поклонникам.Лев Авербух Подписчики «папиной дочки» были очарованы красивыми глазами ребенка. Многие написали в комментариях, что он напоминает настоящего ангелочка. «Эти глаза 👀❤️», «Взрослый и на вас похож🥰», «Какой красавец!», «Маленький глазастик! Расти здоровым, малыш!🎉», «"Юбиляру" здоровья и счастливого детства. Мамулю тоже поздравляем.❤️💋💋💋», откликнулись пользователи в комментариях. Ранее стало известно, что малыша первое время звали совсем не Львом. Это имя придумал ему муж актрисы фигурист Илья Авербух, решив, что оно ему больше подходит, Елизавета не стала возражать. К слову, артистка намерена сменить фамилию на двойную — свою и мужа.