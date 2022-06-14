У Xbox «так много игр», что возникают сложности с планированием релизов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

У Xbox «так много игр», что возникают сложности с планированием релизов

У Xbox «так много игр», что возникают сложности с планированием релизов


В ходе прошедшего игрового мероприятия Xbox & Bethesda Showcase компания Microsoft показала порядка 30 игр — от внутренних студий и партнеров, которые выйдут в ближайшие 12 месяцев. Это далеко не окончательный список того, что будет выпущено на Xbox за ближайший год, учитывая, что многие сторонние издательства готовят и свои проекты к релизу на консолях Microsoft.

По-видимому, из-за большого количества игр у Xbox даже есть некоторые сложности. Команда не может решить, какие игры выпустить и когда, поскольку слишком много игр находится в разработке и готово к выпуску в течение ближайшего года. Как пишет портал Dualshockers, глава Xbox Game Studios Мэтт Бути во время мероприятия Xbox & Bethesda Showcase сделал довольно интересный комментарий. Он заявил, что у Xbox «так много игр», что у них возникают сложности с планированием дат релизов.

Напомним, что более 20 игр, которые были анонсированы для Xbox на ближайший год, будут доступны в Game Pass.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель
Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель
У Xbox «так много игр», что возникают сложности с планированием релизов
У Xbox «так много игр», что возникают сложности с планированием
Глафира Тарханова снимается вместе с мужем и поделилась редким фото с ним
Глафира Тарханова снимается вместе с мужем и поделилась редким фото с
Панин высказался о Дмитрии Дюжеве
Панин высказался о Дмитрии Дюжеве
Naraka: Bladepoint выходит в Game Pass на Xbox Series X | S уже в июне, на Xbox One игра выйдет позже
Naraka: Bladepoint выходит в Game Pass на Xbox Series X | S уже в
Аарон Гринберг рассказал, что ожидать на Xbox Games Showcase Extended
Аарон Гринберг рассказал, что ожидать на Xbox Games Showcase Extended
Дэвид Бекхэм проводит время в Венеции с дочерью Харпер
Дэвид Бекхэм проводит время в Венеции с дочерью Харпер
Поклонники Хидео Кодзимы выступают против его сотрудничества с Xbox
Поклонники Хидео Кодзимы выступают против его сотрудничества с Xbox
Официально: ремастер Commandos 3 HD добавят в Game Pass в день релиза
Официально: ремастер Commandos 3 HD добавят в Game Pass в день релиза
Наталья Поклонская сообщила, что получила новое назначение
Наталья Поклонская сообщила, что получила новое назначение
Сын Арзамасовой и Авербуха отмечает круглую дату
Сын Арзамасовой и Авербуха отмечает круглую дату
16 напоминаний о том, что поход спортзал может не только поправить здоровье, но и круто развеселить
16 напоминаний о том, что поход спортзал может не только поправить

Топ на сегодня

Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и других игр можно определить по линейке Xbox
Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и
Алексей Панин прошелся по Тиграну
Алексей Панин прошелся по Тиграну
Максима Фадеева лишили всех званий за рубежом
Максима Фадеева лишили всех званий за рубежом
Анна Семенович была в шоке от номера в Подмосковье
Анна Семенович была в шоке от номера в Подмосковье
Наталья Поклонская рассказала о своей отставке
Наталья Поклонская рассказала о своей отставке

Еще по теме

Команда Xbox все еще не знает точную продолжительность Xbox & Bethesda Showcase
Microsoft объявила продолжительность Xbox & Bethesda Showcase
Microsoft: продолжительность Xbox & Bethesda Game Showcase еще не определена
Мероприятие Xbox & Bethesda Game Showcase будет идти 90 минут