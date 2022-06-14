У Xbox «так много игр», что возникают сложности с планированием релизов

Вадим Карасев





В ходе прошедшего игрового мероприятия Xbox & Bethesda Showcase компания Microsoft показала порядка 30 игр — от внутренних студий и партнеров, которые выйдут в ближайшие 12 месяцев. Это далеко не окончательный список того, что будет выпущено на Xbox за ближайший год, учитывая, что многие сторонние издательства готовят и свои проекты к релизу на консолях Microsoft.

По-видимому, из-за большого количества игр у Xbox даже есть некоторые сложности. Команда не может решить, какие игры выпустить и когда, поскольку слишком много игр находится в разработке и готово к выпуску в течение ближайшего года. Как пишет портал Dualshockers, глава Xbox Game Studios Мэтт Бути во время мероприятия Xbox & Bethesda Showcase сделал довольно интересный комментарий. Он заявил, что у Xbox «так много игр», что у них возникают сложности с планированием дат релизов.

Напомним, что более 20 игр, которые были анонсированы для Xbox на ближайший год, будут доступны в Game Pass.