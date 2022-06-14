Удар по брянскому селу Займище был нанесен ракетой «Точка-У»

21:32 Автор: Наталия Васильева

Удар по селу Займище в Брянской области, по предварительным данным, был произведен ракетой «Точка-У». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Утром 14 июня губернатор сообщил о том, что при обстреле населенного пункта пострадали четыре человека. Позднее стало известно, что количество пострадавших при обстреле увеличилось до шести.

«Сегодня там целый день работает оперативно-следственная группа, возбуждено уголовное дело. Как говорят военные, нанесен был удар «Точкой-У», — сказал губернатор.

По его словам, в попавшем под обстрел селе нет военных объектов, удар был нанесен по жилому массиву. «Люди испуганы тем, что произошло, когда ракета прилетела в жилой поселок и взорвалась в огороде в одном из домовладений. Было утро, 8 часов утра, многие находились дома», — отметил Богомаз.

Глава региона добавил, что пострадавшие были госпитализированы. Они находятся в состоянии средней тяжести — у них повреждения мягких тканей.





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