Удар по брянскому селу Займище был нанесен ракетой «Точка-У»
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Удар по брянскому селу Займище был нанесен ракетой «Точка-У»

Удар по брянскому селу Займище был нанесен ракетой «Точка-У»

21:32  Автор: Наталия Васильева



Удар по селу Займище в Брянской области, по предварительным данным, был произведен ракетой «Точка-У». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Утром 14 июня губернатор сообщил о том, что при обстреле населенного пункта пострадали четыре человека. Позднее стало известно, что количество пострадавших при обстреле увеличилось до шести.

«Сегодня там целый день работает оперативно-следственная группа, возбуждено уголовное дело. Как говорят военные, нанесен был удар «Точкой-У», — сказал губернатор.

По его словам, в попавшем под обстрел селе нет военных объектов, удар был нанесен по жилому массиву. «Люди испуганы тем, что произошло, когда ракета прилетела в жилой поселок и взорвалась в огороде в одном из домовладений. Было утро, 8 часов утра, многие находились дома», — отметил Богомаз.

Глава региона добавил, что пострадавшие были госпитализированы. Они находятся в состоянии средней тяжести — у них повреждения мягких тканей.


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Ранее в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию заявили, что вооруженные силы Украины обстреливают из гаубиц приграничные районы России. По данным Минобороны, формирования ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777) и бронетехнику на территории Золочевского элеватора и на территории элеватора населенного пункта Губаревка Харьковской области. В Минобороны подчеркнули, что это делается, чтобы спровоцировать ответный огонь и в последующем обвинить Россию в якобы ударах по объектам гражданской инфраструктуры и создании угрозы продовольственной безопасности Украины.



#происшествия #в регионах


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По материалам: pnp.ru

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