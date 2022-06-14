В России значительно снизилось число преступлений террористического характера

18:50 Автор: Наталия Васильева

Источник: Следственный комитет

Число направленных в Следственный комитет сообщений о преступлениях террористического характера значительно снизилось. За первый квартал 2022 года поступило всего 194 таких сообщений, тогда как за тот же период прошлого года этот показатель составил 264. Об этом СК сообщил на своем сайте по итогам заседания Национального антитеррористического комитета.

На заседании были подняты вопросы организации работы по анализу обстановки в области противодействия терроризму, выявления причин и обстоятельств вовлечения граждан, прежде всего молодежи, в террористическую деятельность.

По результатам рассмотрения поступивших в первом квартале обращений следователи приняли 155 решений о возбуждении уголовного дела (в 2021 году их было 160), а в суд было направлено 57 уголовных дел (в 2021 году — 60).

В 2021 году в следственные органы поступило 797 сообщений о преступлениях террористического характера — это почти на 10% больше, чем в 2020 году. По результатам их рассмотрения возбудили 507 уголовных дел (в 2020 году — 498), 261 уголовное дело поступило в суд (в 2020 году — 226).

«В целях защиты молодежи от воздействия манипуляторных техник, противодействия распространению фейковой информации предложено организовать профилактические мероприятия по дискредитации идеологии терроризма. Для этого необходимо задействовать детские и молодежные движения, образовательные организации, военно-патриотические клубы», — говорится в сообщении.

По итогам заседания было отмечено, что только скоординированная, системная работа позволяет выработать эффективные меры по недопущению распространения в российском обществе террористических и иных радикальных идей, в том числе среди прибывших в РФ иностранцев.

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