В телеграме обсуждают вакансию личного ассистента Теодора Курентзиса. Среди обязанностей — упаковка чемодана и обеспечение здорового образа жизни

Вадим Карасев

В телеграм-каналах обсуждают вакансию персонального ассистента известного дирижера Теодора Курентзиса. Скриншот объявления, размещенного на известном портале вакансий HeadHunter, был опубликован в телеграм-канале "МузЖизнь", откуда и разошелся по сети.

Среди требований к кандидату: опыт работы в сфере культуры от трех лет, высокая культура устной и письменной речи, стрессоустойчивость и готовность к ненормированному рабочему дню.

В обязанности ассистента, кроме традиционных административных вопросов, входят также следующие задачи: планирование графика жизнедеятельности руководителя, обеспечение здорового образа жизни руководителя, упаковка/распаковка чемодана и выполнение самых разнообразных личных поручений, например, связанных с домашней обстановкой или гардеробом Курентзиса.

За все это обещают зарплату от 100 до 120 тысяч рублей на руки.

Имя дирижера в объявлении не фигурирует, но о том, что речь идет именно о нем, можно догадаться по работодателю — оркестру musicAeterna, который был создан в 2004-м в Новосибирске усилиями Теодора Курентзиса.

В комментариях в телеграм-канале сразу стали обсуждать выдвинутые требования.

Любопытно, что стало с его предыдущими помощниками.

Какие требования! Это должен быть сверхчеловек.

Планирование жизнедеятельности звучит зловеще,

— написали подписчики канала "МузЖизнь".

Прокомментировали пост и в популярном телеграм-канале "Героиня Татлера".

А вдруг кто-то мечтает о близости к телу Теодора Курентзиса? Вот вакансия. Среди прочих требований: планирование графика жизнедеятельности маэстро (это у него тоже чемоданчик для известно чего есть?),

— написали в канале, намекнув и на недавнюю новость журнала Paris Match о том, что в зарубежных поездках президента России Владимира Путина сопровождает сотрудник ФСО, который собирает его экскременты и отвозит в Россию в чемодане.

В прошлом году в телеграм-каналах также бурно обсуждали вакансию личного помощника Алены Долецкой, где среди требований были следующие пункты: "обожать дедлайны" и "не ***" (выпендриваться. — Прим. ред.).

Надя Бесчетникова