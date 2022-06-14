Во Франции назвали условие для получения Украиной членства в Евросоюзе

15:21 Автор: Наталия Васильева

Источник: РИА Новости

Рассмотрение вопроса о вступлении Украины в Евросоюз займет время, перед этим в стране сначала должны прекратиться боевые действия, только после этого уже можно будет обсуждать условия членства Украины в ЕС. Об этом заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон, передает РИА «Новости».

Европейские комиссары 14 июня начали обсуждение вопроса о предоставлении Украине, Молдавии и Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Еврокомиссия 17 июня должна выработать позицию на этот счет и подготовить свою рекомендацию по Украине. Решение о предоставлении или отказе в статусе страны-кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии. Газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщила, что Еврокомиссия примет решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

«Хочу сказать, чтобы не было иллюзий, это займет время. Ведь на Украине идет война, поэтому сначала нужно прекратить боевые действия, потом восстановить Украину, а потом уже говорить о присоединении к нашему „клубу“ на хороших условиях как для Украины, так и для ЕС. Но Украине нужно дать позитивный сигнал как можно скорее, а затем начать этот долгий процесс», — сказал Бон в эфире радиостанции France Inter.

В конце февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что для того чтобы Украина стала членом ЕС, необходимы глубокие трансформационные процессы. По ее словам, их нельзя реализовать за несколько месяцев.

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