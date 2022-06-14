За секунду до: забавные снимки, которые заставят вас рассмеяться!
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За секунду до: забавные снимки, которые заставят вас рассмеяться!

За секунду до: забавные снимки, которые заставят вас рассмеяться!

Многие люди попадают в нелепые, забавные (а может и нет) ситуации. 

Представляем вам несколько снимков, сделанных за секунду до, так сказать, "апокалипсиса".

Итак, за секунду до...

1. ... погони!

2. ... покупки новой камеры!

3. ... чьего-то обеда!

4. ... охлаждения!

5. ... удачного снимка!

6. ... криков и визгов!

7. ... уколов от бешенства!

8. ... покупки новой камеры! [2]

9. ... весёлого матча!

10. ... счастливой свадьбы!

11. ... корриды!

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По материалам: Юмор

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За секунду до: забавные снимки, которые заставят вас рассмеяться!
За секунду до: забавные снимки, которые заставят вас рассмеяться!
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