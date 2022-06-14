За секунду до: забавные снимки, которые заставят вас рассмеяться!
Сегодня, 20:50
Многие люди попадают в нелепые, забавные (а может и нет) ситуации.
Представляем вам несколько снимков, сделанных за секунду до, так сказать, "апокалипсиса".
Итак, за секунду до...
1. ... погони!
2. ... покупки новой камеры!
3. ... чьего-то обеда!
4. ... охлаждения!
5. ... удачного снимка!
6. ... криков и визгов!
7. ... уколов от бешенства!
8. ... покупки новой камеры! [2]
9. ... весёлого матча!
10. ... счастливой свадьбы!
11. ... корриды!
По материалам: Юмор