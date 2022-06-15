15 странных манекенов, глядя на которые два раза подумаешь, прежде чем зайти в магазин
Люди, занимающиеся торговлей одежды или аксессуаров, знают, что успех продаж напрямую зависит от того, в каком свете подать товар. Довольно часто для реализации этой цели используют манекены. Чтобы усилить эффект и впечатлить потенциальных покупателей ещё больше, продавцы прибегают к использованию нетипичных искусственных фигур, имеющих странную форму головы и туловища. Некоторые из них выглядят настолько странно, что невольно начинаешь засматриваться не столько на одежду, сколько на сам манекен. Поверьте, здесь есть на что взглянуть.
Интересно, что продавец имел в виду?
Видимо, это мутант
Это определённо жуткий и реалистичный манекен
Иногда кажется, что основная цель продавца — не привлечь покупателя, а напугать его. Некоторые виды манекенов выглядят, как куклы для съёмок фильмов ужасов.
Широкая улыбка для привлечения клиентов
Когда ноги в буквальном смысле от ушей
Кажется, она следит за вами
Сделали акцент на выразительности лица
Почти не отличить
Гав-гав
Вы знали, что существует фобия манекенов? Называется это явление педиофобия. Распространяется страх не только на манекены, но и на всё неестественное, имеющее человекоподобный вид. Иногда боязнь бывает настолько сильной, что человек может столкнуться с панической атакой или вовсе упасть в обморок.
Жуткие манекены
Эти ребята явно чем-то возмущены
Всё лучшее — детям
Среди учёных существует предположение, что педиофобия формируется вследствие искажения восприятия окружающей действительности. Как правильно, происходит это ещё в детстве, когда ребёнок истинно верит, что мир кукол и игрушек реален.
Вот это «Оно»
Манекен выглядит, как персонаж из игры «The Sims»
Безумных манекенов много не бывает. Здесь вы можете посмотреть на другие примеры странных фигур, которые используются в магазинах и торговых центрах для привлечения внимания покупателей.