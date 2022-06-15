15 странных манекенов, глядя на которые два раза подумаешь, прежде чем зайти в магазин
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15 странных манекенов, глядя на которые два раза подумаешь, прежде чем зайти в магазин

15 странных манекенов, глядя на которые два раза подумаешь, прежде чем зайти в магазин

Люди, занимающиеся торговлей одежды или аксессуаров, знают, что успех продаж напрямую зависит от того, в каком свете подать товар. Довольно часто для реализации этой цели используют манекены. Чтобы усилить эффект и впечатлить потенциальных покупателей ещё больше, продавцы прибегают к использованию нетипичных искусственных фигур, имеющих странную форму головы и туловища. Некоторые из них выглядят настолько странно, что невольно начинаешь засматриваться не столько на одежду, сколько на сам манекен. Поверьте, здесь есть на что взглянуть.

Интересно, что продавец имел в виду?

Видимо, это мутант

Это определённо жуткий и реалистичный манекен

Иногда кажется, что основная цель продавца — не привлечь покупателя, а напугать его. Некоторые виды манекенов выглядят, как куклы для съёмок фильмов ужасов.

Широкая улыбка для привлечения клиентов

Когда ноги в буквальном смысле от ушей

Кажется, она следит за вами

Сделали акцент на выразительности лица

Почти не отличить

Гав-гав

Вы знали, что существует фобия манекенов? Называется это явление педиофобия. Распространяется страх не только на манекены, но и на всё неестественное, имеющее человекоподобный вид. Иногда боязнь бывает настолько сильной, что человек может столкнуться с панической атакой или вовсе упасть в обморок.

Жуткие манекены

Эти ребята явно чем-то возмущены

Всё лучшее — детям

Среди учёных существует предположение, что педиофобия формируется вследствие искажения восприятия окружающей действительности. Как правильно, происходит это ещё в детстве, когда ребёнок истинно верит, что мир кукол и игрушек реален.

Вот это «Оно»

Манекен выглядит, как персонаж из игры «The Sims»

Безумных манекенов много не бывает. Здесь вы можете посмотреть на другие примеры странных фигур, которые используются в магазинах и торговых центрах для привлечения внимания покупателей.

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По материалам: Юмор

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