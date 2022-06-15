16 фотографий из общественного транспорта, на которых можно увидеть весьма странных и экзотичных пассажиров
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16 фотографий из общественного транспорта, на которых можно увидеть весьма странных и экзотичных пассажиров

16 фотографий из общественного транспорта, на которых можно увидеть весьма странных и экзотичных пассажиров

Общественный транспорт — не просто средство передвижения из одной точки в другую. Это отдельная планета со своими обитателями разного уровня странности. Там можно встретить различных персонажей от утки и мужчины в костюме коровы до шальной императрицы и шамана. Мы собрали для вас фотографии интересных представителей этого мира.

Шальная императрица

Кирби из видеоигры съел человека

Утка

Кстати, у нас есть пост с фотографиями пушистых, хвостатых и пернатых попутчиков, которых людям доводилось встречать в общественном транспорте.

Му!

У природы нет плохой погоды

Когда не отменили масочный режим

Кстати у нас есть пост с работами художника, который создал забавную классификацию пассажиров, которые появились во время пандемии.

Пирамидоголовый на пути в Сайлент Хилл

Когда нуждаешься в личном пространстве

Романтический ужин

Вперёд, мой верный динозавр!

Космонавт отправляется в полёт

Штаны с кляпами

Человек-диван

Ох уж эта мода в метро!

Передвижной кинотеатр

Шаман в метро

Где-то в Египте

А какие странности вы замечали в общественном транспорте?

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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