16 фотографий из общественного транспорта, на которых можно увидеть весьма странных и экзотичных пассажиров
Общественный транспорт — не просто средство передвижения из одной точки в другую. Это отдельная планета со своими обитателями разного уровня странности. Там можно встретить различных персонажей от утки и мужчины в костюме коровы до шальной императрицы и шамана. Мы собрали для вас фотографии интересных представителей этого мира.
Шальная императрица
Кирби из видеоигры съел человека
Утка
Кстати, у нас есть пост с фотографиями пушистых, хвостатых и пернатых попутчиков, которых людям доводилось встречать в общественном транспорте.
Му!
У природы нет плохой погоды
Когда не отменили масочный режим
Кстати у нас есть пост с работами художника, который создал забавную классификацию пассажиров, которые появились во время пандемии.
Пирамидоголовый на пути в Сайлент Хилл
Когда нуждаешься в личном пространстве
Романтический ужин
Вперёд, мой верный динозавр!
Космонавт отправляется в полёт
Штаны с кляпами
Человек-диван
Ох уж эта мода в метро!
Передвижной кинотеатр
Шаман в метро
Где-то в Египте
А какие странности вы замечали в общественном транспорте?