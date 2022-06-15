16 забавных примеров того, как люди видят рифмы во всём и могут любую надпись превратить в стихи

«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда», — писала Анна Ахматова. Очевидно, есть люди, которые смотрят на мир по тому же принципу. Они видят рифмы и поэтические образы буквально во всём: в надписях на стенах, в нелепых объявлениях, да вообще везде! Свои стихотворные зарисовки они показывают в паблике «Вижу рифмы», и мы собрали для вас несколько примеров.

1.

Если не хватает в жизни

Всяких разных происшествий,

Не печалься и не кисни!

2.

Пятнадцать человек на сундук мертвеца

Это все песни из прошлого века

Ныне новый девиз покоряет сердца, это:

3.

Я запутался совсем

И не знаю как

Рассказать об этом всем —

4.

Мне китаец рассказал в обед,

Как в Пекине делают омлет:

«Нузно сковолодка блать и спицка,

Молоко, соль, пелец, тли

5.

Аллергия на пыль у кого-то,

Кто-то шумных не любит детей,

Почти все ненавидят работу,

А меня же

6.

Не нужны мне Париж и Флоренция,

И в Нью-Йорк ты меня не загонишь.

Лишь ему отдам своё сердце я:

Мой

7.

Мальчишки и девчонки,

А так же их родители,

На вредном предприятии

Работать не хотите ли?

Цеха сталелитейные

Завод имеет наш!

Здесь планы понедельные.

Работай в

8.

В службе нашей каждый будет рад

Вас спасти от злобных автоматов

9.

Вспоминаю о дедушке старом,

Что в добро мою веру украл:

Он признался, дыша перегаром —

10.

Жизнь обернулась вспять,

Лапы помойки безжалостны…

11.

Я колбасу в депрессии увидела однажды,

И обезжиренный кефир был сам с собой в разладе.

А вот ещё один пример — отчаянный и страшный:

12.

Пора, Мистер Пропер, искать Вам подмогу,

Уборка ведь сложное дело такое!

В работу втянулся уже понемногу

Покорный слуга Ваш

13.

Окончен бал. Погашен свет.

14.

К эре техники тянем усики.

Жизнь такая — совсем не подарок,

Но теперь среди нас кибер-русские,

Кибер-коми,

15.

Громко ругаясь, глаза закатив

Бабка в подъезде крестится

Всё потому что

16.

И всё не то, и жизнь вокруг не та.

И даже на Авито продаётся

Простой кусок железа, без питомца!

А здесь мы рассказывали вам про флешмоб, в котором люди добавляли во все известные стихи няню, и получалось очень смешно.