8 юбок с пайетками в стиле нулевых как у звезды "Эйфории" Сидни Суини
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8 юбок с пайетками в стиле нулевых как у звезды "Эйфории" Сидни Суини

8 юбок с пайетками в стиле нулевых как у звезды "Эйфории" Сидни Суини

Звезда "Эйфории" Сидни Суини в кроп-топе и мини-юбке Miu Miu на прошедшей церемонии MTV Movie & TV Awards была практически воплощением стиля нулевых, вернувшегося в моду. В новой подборке редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала юбки с пайетками, чтобы повторить такой образ.


Сидни Суини

1.Lime

Цена: 3 599 руб.

Светло-бирюзовая юбка вполне вписывается в модную палитру нулевых, ну а скошенный подол добавляет крою оригинальности.


Lime

2.Rasario

Цена: 63 000 руб.

Бренд — поставщик вечернего гардероба для наших и зарубежных звезд, конечно, имеет в ассортименте немало нарядов в пайетках. Например, такую золотистую мини-юбку с разрезом. Особенно классно вещь будет смотреться как раз летом на загорелом теле.


Rasario

3.In The Mood For Love

Цена: 39 950 руб.

Cтамбульский бренд был основан в 2017 году и назван в честь одноименной картины Вонга Кар-Вая. Вещи здесь соответствующие — с романтичным уклоном и легкостью настроения. Пайетки наряду с вышивками и кристаллами тут один из главных декоративных элементов.


4.Kontatto

Цена: 6 120 руб.

Золотистая обтягивающая юбка итальянского бренда — отличный вариант для летней вечеринки. Даже с самым простым топом она будет смотреться ярко и станет "звездой" образа.


Kontatto

5.Sorelle

Цена: 10 680 руб.

Если мини-юбки вы носите неохотно, то всегда можно присмотреться к длине миди, которая, как правило, идет всем и смотрится весьма выигрышно. Вещь, которая точно произведет впечатление, — юбка с разрезом.


6.12Storeez

Цена: 2 980 руб.

Еще один компромисс между мини и миди. Молочный оттенок смотрится нежно и романтично, ну а небольшой разрез спереди вносит обязательный для нулевых намек на сексуальность.


12Storeez

7.Koton

Цена: 2 690 руб.

Эту юбку оценят любители пестрых сочетаний: тут и трендовый розовый, и яркий зеленый, и подтоны желто-оранжевого. Долго размышлять, чем же дополнить наряд, точно не придется — даже черный топ не будет казаться скучным. Ну а смешение цветов вполне отвечает и моде нулевых.


8.Reserved

Цена: 499 руб.

Марка уже вернулась на российский рынок — онлайн-магазин пока не заработал, но офлайн-точки уже ждут покупателей, так что присматриваться к вещам снова можно. Завлекают сейчас большими скидками на прежний ассортимент. Эта юбка приглушенного винного оттенка на резинке вполне впишется даже в повседневный гардероб.


Reserved
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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