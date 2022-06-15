Анастасия Макеева нашла мужу новую работу

Актриса Анастасия Макеева рассказала, что делает ее муж Роман Мальков во время её гастролей. Анастасия Макеева недавно отметила первую годовщину свадьбы с Романом Мальковым, который бросил ради неё свою прошлую семью. Когда роман артистки со строителем только начинался, многие сомневались, что многодетный отец «потянет» звездную жену. Макеева привыкла жить на широкую ногу и явно не собиралась отказываться от такого образа жизни. Как выяснилось, Макеева помогает мужу с карьерой: она взяла его на работу концертным директором. Теперь Мальков осваивает новую профессию, благодаря чему деньги организаторов в полном объеме достаются семье артистки. Помимо этого, работая вместе, Анастасия может полностью контролировать жизнь любимого.Анастасия Макеева с мужем «Его работа другая, но на концертах он мой концертный директор», — заявила Макеева. Об этом Анастасия рассказала вскоре после выступления, ради которого она прервала отпуск на Мальдивах. Супруги уехали с райских островов для того, чтобы навестить в больнице раненых бойцов. Кстати, ранее Макеева привлекла мужа еще и в свой бизнес, связанный с продажей одежды. Помимо этого он участвует в её деятельности в квантовой психологии. Некоторое время назад Анастасия решила развиваться в этой области для того, чтобы даже в случае новой пандемии не остаться без работы. Помимо этого артистка мечтает с помощью новой техники «вылечить» проблему бесплодия.