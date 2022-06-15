Анастасия Макеева нашла мужу новую работу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Макеева нашла мужу новую работу

Анастасия Макеева нашла мужу новую работу
Актриса Анастасия Макеева рассказала, что делает ее муж Роман Мальков во время её гастролей. Анастасия Макеева недавно отметила первую годовщину свадьбы с Романом Мальковым, который бросил ради неё свою прошлую семью. Когда роман артистки со строителем только начинался, многие сомневались, что многодетный отец «потянет» звездную жену. Макеева привыкла жить на широкую ногу и явно не собиралась отказываться от такого образа жизни. Как выяснилось, Макеева помогает мужу с карьерой: она взяла его на работу концертным директором. Теперь Мальков осваивает новую профессию, благодаря чему деньги организаторов в полном объеме достаются семье артистки. Помимо этого, работая вместе, Анастасия может полностью контролировать жизнь любимого.
Анастасия Макеева с мужем «Его работа другая, но на концертах он мой концертный директор», — заявила Макеева. Об этом Анастасия рассказала вскоре после выступления, ради которого она прервала отпуск на Мальдивах. Супруги уехали с райских островов для того, чтобы навестить в больнице раненых бойцов. Кстати, ранее Макеева привлекла мужа еще и в свой бизнес, связанный с продажей одежды. Помимо этого он участвует в её деятельности в квантовой психологии. Некоторое время назад Анастасия решила развиваться в этой области для того, чтобы даже в случае новой пандемии не остаться без работы. Помимо этого артистка мечтает с помощью новой техники «вылечить» проблему бесплодия.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Кактус можно превратить в антенну сети Wi-Fi
Кактус можно превратить в антенну сети Wi-Fi
Анастасия Макеева нашла мужу новую работу
Анастасия Макеева нашла мужу новую работу
Наталья Подольская запечатлела подросших сыновей в храме
Наталья Подольская запечатлела подросших сыновей в храме
Астрология темперамента: люди-флегматики по Знаку Зодиака
Астрология темперамента: люди-флегматики по Знаку Зодиака
Как некоторые электрики работают с проводкой
Как некоторые электрики работают с проводкой
Места из фильмов в реальной жизни 15.06.2022
Места из фильмов в реальной жизни 15.06.2022
Эти 5 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass
Эти 5 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass
Тодд Говард назвал продолжительность Starfield и рассказал о размерах игры
Тодд Говард назвал продолжительность Starfield и рассказал о размерах
Павел Табаков раскрыл причину, по которой Рената Литвинова пока не может вернуться в Россию
Павел Табаков раскрыл причину, по которой Рената Литвинова пока не
Ксения Алферова рассказала о родах
Ксения Алферова рассказала о родах
FIFA 22 появится в Game Pass и EA Play на следующей неделе
FIFA 22 появится в Game Pass и EA Play на следующей неделе
Официально: Популярный «выживач» Valheim выходит на Xbox и в Game Pass
Официально: Популярный «выживач» Valheim выходит на Xbox и в Game Pass

Топ на сегодня

Павел Табаков о воспитании дочери от Софьи Синицыной: "Советская традиция жить вместе ради ребенка убивает его психику"
Павел Табаков о воспитании дочери от Софьи Синицыной: "Советская
Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель
Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель
Глафира Тарханова снимается вместе с мужем и поделилась редким фото с ним
Глафира Тарханова снимается вместе с мужем и поделилась редким фото с
Панин высказался о Дмитрии Дюжеве
Панин высказался о Дмитрии Дюжеве
Дочка Анастасии Заворотнюк рассказала, как протекает лечение мамы
Дочка Анастасии Заворотнюк рассказала, как протекает лечение мамы

Еще по теме

Анастасия Макеева рассказала о содержании мужа
Анастасия Макеева отпраздновала первую годовщину свадьбы с Романом Мальковым
Анастасия Макеева рассказала о важности денег в отношениях
Анастасия Макеева рассказала о своей недвижимости за рубежом