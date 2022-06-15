Анастасия Волочкова была вынуждена покинуть Россию ради заработков
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Анастасия Волочкова была вынуждена покинуть Россию ради заработков

Анастасия Волочкова была вынуждена покинуть Россию ради заработков
Балерина Анастасия Волочкова из-за денег покинула родину. Звезда балета часто напоминает поклонникам о том, что она очень любит свою родину Россию. Это чувство она пронесла через всю свою жизнь. Правда, был период, когда Анастасия Волочкова какое-то время жила и работала за пределами родной страны. О нем она вспомнила в своем телеграм-канале.
Анастасия Волочкова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Моя любовь к России всегда была неизменной. Но в 1999 году я вынуждена была ее покинуть и принять предложенный мне контракт с Английским национальным балетом в королевском «Альберт-холле», поскольку в то время меня изгоняли из Большого театра», — рассказала Анастасия Волочкова. В Лондоне балерина работала и жила на протяжении двух лет. Вернул Волочкову в Россию в 2001 году балетмейстер Юрий Григорович. «Приехав за мной в Лондон, он вернул меня в Россию и поставил условием, что его премьерные балетные спектакли буду танцевать именно я. Это было сложное, но счастливое возвращение в Россию! К моему зрителю», — добавила Анастасия Волочкова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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