Астрология темперамента: люди-флегматики по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Как известно, всего есть четыре типа высшей нервной деятельности: сангвиник, меланхолик, холерик и флегматик. В этот раз астрологи рассказали о том, люди каких Знаков Зодиака чаще всего являются флегматиками — самыми спокойными людьми на планете.

Недавно мы поведали о том, люди каких Знаков чаще всего относятся к холерикам. Флегматики являются во многом их полной противоположностью.

Кто такие флегматики

Это не только самые спокойные люди. Флегматиков отличает усидчивость, умение фокусироваться на важных для них делах, а также умение удерживать внимание на чем-то одном. .

Люди с таким типом темперамента умеют пребывать в уединении. Им не страшны сложные задачи, отсутствие возможности общаться с кем-то. Многие ошибочно полагают, что флегматики — скучные люди, но это наблюдается далеко не всегда. Да, они могут показаться вам унылыми, но это возможно только в том случае, если они чем-то увлечены или заняты чем-то важным.

Если же их разум свободен, и они готовы пообщаться с вами, то вы почти всегда встретите шквал позитивных эмоций. Флегматики славятся своим позитивным взглядом на мир.

Какие Знаки Зодиака являются типичными флегматиками

Телец. Тельцы бедны на эмоции. Многие люди говорят, которые плотно общаются с представителям данного Знака, отмечают, что Телец умеет быть либо добрым и ласковым, либо скрытным и холодным. Выбор происходит соответствии с различными жизненными ситуациями. Также Тельцам, которых по какой-то причине часто относят к холерикам, свойственна вялость и лень, а это уже черта флегматиков. Тельцы работают на износ, но периодически им нужно ничего не делать.

Весы. Скорее всего, вы думали, что Весы — это типичные сангвиники, но это не так. Да, Весы обожают общение, но для них оно не играет особой роли. Весы — это люди, которые часто находятся сами в себе. Для них главную роль играет терпение и спокойствие. Весы умеют ждать, если это от них требуется. Также одна из главных черт флегматичных людей — спокойствие. Весы не выходят из себя, если их кто-то провоцирует. Они просто стараются обойти стороной конфликт, либо свести все к шутке, к недоразумению.

Козерог. Козерогам очень сложно переключаться с одного вида деятельности на другой. Эти люди бедны на эмоции, что является основным способом отличить флегматика от меланхолика. Если Козерогу грустно, он не будет из этого раздувать проблему. Если Козерогу весело, он не станет настаивать на том, чтобы все окружающие разделили с ним это состояние души. Козероги не особо хорошо приспосабливаются к новым условиям. Им нравится постоянство и спокойствие.