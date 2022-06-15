Австралийские ученые нашли "суперчервей", которые поедают пластик

Есть слухи, что наша планета не потонет в горах мусора и сможет прожить еще несколько тысяч лет. И все благодаря австралийским ученым, которые нашли «суперчервей» (Zophobas morio), поедающих пластик. Хоть и выглядят они не очень, но любят покушать одноразовую посуду, упаковку и разные другие отходы. Говорят, что ПЭТ разрушается в их кишечнике за счет уникальных ферментов. Теперь ученые пытаются воссоздать его в промышленных масштабах - возможно, тогда наша планета спасена.