Австралийские ученые нашли "суперчервей", которые поедают пластик
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Австралийские ученые нашли "суперчервей", которые поедают пластик

Австралийские ученые нашли "суперчервей", которые поедают пластик
Есть слухи, что наша планета не потонет в горах мусора и сможет прожить еще несколько тысяч лет. И все благодаря австралийским ученым, которые нашли «суперчервей» (Zophobas morio), поедающих пластик. Хоть и выглядят они не очень, но любят покушать одноразовую посуду, упаковку и разные другие отходы. Говорят, что ПЭТ разрушается в их кишечнике за счет уникальных ферментов. Теперь ученые пытаются воссоздать его в промышленных масштабах - возможно, тогда наша планета спасена.
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

Последние новости

The Tale of Bistun — консольный эксклюзив Xbox, релиз в июле
The Tale of Bistun — консольный эксклюзив Xbox, релиз в июле
PC Gamer раскритиковали Starfield, назвав игру «уродливой No Man’s Sky»
PC Gamer раскритиковали Starfield, назвав игру «уродливой No Man’s
8 юбок с пайетками в стиле нулевых как у звезды "Эйфории" Сидни Суини
8 юбок с пайетками в стиле нулевых как у звезды "Эйфории"
Фил Спенсер назвал игру с Xbox & Bethesda Showcase, которую он лично ждет
Фил Спенсер назвал игру с Xbox & Bethesda Showcase, которую он
Redfall — игра для одиночного прохождения, если вы этого захотите
Redfall — игра для одиночного прохождения, если вы этого захотите
Австралийские ученые нашли "суперчервей", которые поедают пластик
Австралийские ученые нашли "суперчервей", которые поедают
По слухам: Леди Гага сыграет Харли Квинн в сиквеле "Джокера" с Хоакином Фениксом
По слухам: Леди Гага сыграет Харли Квинн в сиквеле
Самая милая «война» в мире закончилась
Самая милая «война» в мире закончилась
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает отличные оценки, игра завтра будет в Game Pass
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает отличные
Рената Литвинова попала в госпиталь
Рената Литвинова попала в госпиталь
Маргарита Симоньян посмеялась об уходе IKEA
Маргарита Симоньян посмеялась об уходе IKEA
Брат Нюши устроил стрельбу в Москве
Брат Нюши устроил стрельбу в Москве

Топ на сегодня

Филипп Киркоров не срезает бирки с одежды, чтобы продать
Филипп Киркоров не срезает бирки с одежды, чтобы продать
Роза Сябитова призналась, как будет рожать ее дочь
Роза Сябитова призналась, как будет рожать ее дочь
Певица Нюша вернулась с детьми в Москву
Певица Нюша вернулась с детьми в Москву
Лариса Андерсен что ждет козерогов завтра 15.06.2022
Лариса Андерсен что ждет козерогов завтра 15.06.2022
Киселев прошелся по Максиму Галкину
Киселев прошелся по Максиму Галкину

Еще по теме

Российские учёные открыли недорогой способ борьбы с космическим мусором
Ученые нашли древние бактерии, которые устойчивы к антибиотикам
Ученые нашли новое применение винограду
Ученые из Якутии обнаружили жуков, питающихся пластиком