Баста заявил, что пробуется на роль ведущего в шоу "Вечерний Ургант"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Баста заявил, что пробуется на роль ведущего в шоу "Вечерний Ургант"

Баста заявил, что пробуется на роль ведущего в шоу "Вечерний Ургант"

Рэпер Баста может стать новым ведущим шоу "Вечерний Ургант". Об этом он рассказал в недавнем выпуске YouTube-шоу MC TAXI. Я сейчас пробуюсь на роль ведущего шоу "Вечерний Ургант", и посмотрим, как это все будет,

— сказал он. Пошутил музыкант или нет, пока неясно, подробностей он раскрывать не стал.

Шоу "Вечерний Ургант" ни разу не вышло в эфир с конца февраля. По официальной версии пресс-службы Первого канала, шоу не выходит в эфир из-за общественно-политической ситуации. В сети несколько раз появлялась информация о закрытии шоу, однако подтверждения эти слухи не получили.

Ранее ведущий программы Иван Ургант осудил военную спецоперацию РФ на Украине, после чего его заподозрили в эмиграции: в сети появлялись слухи о том, что он продает недвижимость в России и даже собирается давать концерты за границей. Сам шоумен все это опроверг.

К сожалению, такое время, что все, что у людей в голове в самых разных фантазиях возникает, неожиданно вдруг оказывается на бумаге или в каких-то телеграм-каналах. Я уверен, что люди вдумчивые и внимательные этому не верят, потому что это глупости, — написал он в телеграм-канале.

После начала военной спецоперации РФ на Украине Россию покинули многие звезды, в том числе Максим Галкин. На шоу "Сегодня вечером" его заменил Николай Цискаридзе, который стал новым ведущим программы.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Создатели Cuphead The Delicious Last Course рассказали о деталях DLC: новый контент, цена и прочее
Создатели Cuphead The Delicious Last Course рассказали о деталях DLC:
Эти 39 игр выйдут в Game Pass в день релиза в ближайший год
Эти 39 игр выйдут в Game Pass в день релиза в ближайший год
Необычные находки на пляжах 15.06.2022
Необычные находки на пляжах 15.06.2022
Уникальные фильмы, "фишка" которых удивила зрителей
Уникальные фильмы, "фишка" которых удивила зрителей
Какие игры с Xbox & Bethesda Showcase вызвали наибольший интерес: ТОП-6
Какие игры с Xbox & Bethesda Showcase вызвали наибольший интерес:
Создатели Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge не планируют выпускать DLC
Создатели Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge не
В патриотизм Ирины Аллегровой не верит Жигалова
В патриотизм Ирины Аллегровой не верит Жигалова
Эмин Агаларов высказался о популярности Валерия Меладзе
Эмин Агаларов высказался о популярности Валерия Меладзе
16 забавных примеров того, как люди видят рифмы во всём и могут любую надпись превратить в стихи
16 забавных примеров того, как люди видят рифмы во всём и могут любую
Побег Дани Милохина назвали очищением России
Побег Дани Милохина назвали очищением России
Ольга Бузова решила улететь из России
Ольга Бузова решила улететь из России
Тодд Говард: Bethesda будет работать над Fallout 5 после The Elder Scrolls VI
Тодд Говард: Bethesda будет работать над Fallout 5 после The Elder

Топ на сегодня

Павел Табаков о воспитании дочери от Софьи Синицыной: "Советская традиция жить вместе ради ребенка убивает его психику"
Павел Табаков о воспитании дочери от Софьи Синицыной: "Советская
Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель
Ark Survival Evolved — лучшая игра прямо сейчас, считает Вин Дизель
Глафира Тарханова снимается вместе с мужем и поделилась редким фото с ним
Глафира Тарханова снимается вместе с мужем и поделилась редким фото с
Панин высказался о Дмитрии Дюжеве
Панин высказался о Дмитрии Дюжеве
У Xbox «так много игр», что возникают сложности с планированием релизов
У Xbox «так много игр», что возникают сложности с планированием

Еще по теме

Вечерний Ургант — Елена Летучая (21 12 2016)
Вечерний Ургант — Максим Суханов (28 12 2016)
Вечерний Ургант — Дольф Лундгрен (29 12 2016)
Вечерний Ургант — Лариса Долина (20 12 2016)