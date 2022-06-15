Брат Нюши устроил стрельбу в Москве
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Брат Нюши устроил стрельбу в Москве

Брат Нюши устроил стрельбу в Москве
Брата певицы Нюши привлекли к ответственности. 13 июня свадебный кортеж из шести автомобилей проехал по Боровскому шоссе в центре Москвы. Одно из авто двигалось задним ходом, а в других устроили стрельбу. Среди дебоширов оказался брат певицы Нюши. Несколько человек были задержаны за скандальное поведение, сегодня им избрали меру пресечения. Брата певицы Ивана Шурочкина привлекли к ответственности после стрельбы — на молодого человека был составлен протокол за управление автомобилем без действующих водительских прав, а также за неуплату штрафа.
Нюша - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Остальные водители, которые ехали в составе свадебного кортежа, будут привлечены по статье за повреждение дорог и создание помех во время движения другим транспортным средствам. На одного дебошира завели уголовное дело за хулиганство (ст. 213 УК РФ). Всего было задержано восемь автомобилистов — одна из машин была зарегистрирована на экс-солиста «Ласкового мая», отца и продюсера певицы Нюши Владимира Шурочкина. Сам он рассказал, что не знает, кто управлял его элитным Audi A8 в тот момент, когда произошел инцидент, так как отдал машину другому человеку. Через несколько часов автомобиль задержали, сообщает «Рен-ТВ». Отметим, что инцидент произошел 13 июня. В состав свадебного кортежа вошли шесть автомобилей: Mercedes-Benz S-500, Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai i30, Land Rover, Audi A8 и Audi A6.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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