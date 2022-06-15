Доходы Пенсионного фонда составили более 9 трлн рублей в прошлом году
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Доходы Пенсионного фонда составили более 9 трлн рублей в прошлом году

Доходы Пенсионного фонда составили более 9 трлн рублей в прошлом году

09:59  Автор: Мария Соколова



Доходы Пенсионного фонда России составили в 2021 году 9 триллионов 794 миллиарда рублей, сообщил председатель ПФР Андрей Кигим, представляя на заседании Комитета Госдумы по труду и соцполитике доклад об исполнении бюджета Пенсионного фонда России за 2021 год.

По его словам, в 2021 году бюджет исполнен в полном объеме, в установленные сроки выполняли все социальные обязательства. «Доходы превысили плановые показатели на 7,6 процента и составили 9 триллионов 794 миллиарда рублей, — сообщил Кигим. — Большая часть из них сформирована за счет страховых взносов». Также в Пенсионный фонд поступили более 3 триллионов 700 миллиардов межбюджетных трансфертов, из них 2,2 триллиона направили на выплату пенсий.

Больше 86 процентов расходов Пенсионного фонда составляют расходы на пенсии, отметил Андрей Кигим. При этом 557 миллиардов потратили на выполнение социальных обязательств.

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#деньги #пенсии


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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