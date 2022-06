Фил Спенсер назвал игру с Xbox & Bethesda Showcase, которую он лично ждет

Вадим Карасев





Одна из игр, которую анонсировали в рамках Xbox & Bethesda Showcase, сразу сообщив, что она станет частью подписки Game Pass, это The Last Case of Benedict Fox. Проект представляет собой метроидванию с кинематографическим платформером в стиле Лавкрафта, которая планируется к релизу весной 2023 года на Xbox и PC.

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в Twitter заявил, что The Last Case of Benedict Fox — это одна из ожидаемых им игр, которая выйдет в ближайший год:

Каждый год на нашем шоу появляется пара новых игр, которые привлекают мое внимание как нечто, что меня лично действительно интересует. Это [The Last Case of Benedict Fox] была одна из таких игр для меня в этом году.

Стоит напомнить, что в прошлом году Фил Спенсер из линейки представленных проектов выделял две игры — это Shredders (уже вышла) и Replaced (перенесена на 2023 год).