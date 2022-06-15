Галушина: Олимпиада по родным языкам — мощный стимул для их изучения детьми
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Галушина: Олимпиада по родным языкам — мощный стимул для их изучения детьми

Галушина: Олимпиада по родным языкам — мощный стимул для их изучения детьми

23:12  Автор: Наталия Васильева



Олимпиада по родным языкам стала мощным инструментом для привлечения школьников к их изучению. Об этом заявила в эфире телеканала «Вместе-РФ» член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Римма Галушина.

Она рассказала, что в этом году в общероссийской олимпиаде по родным языкам приняли участие 3,5 тысячи детей, 167 человек стали победителями и призерами. Они получили преференции при поступлении в вузы.

«Как оказалось, это очень мощный инструмент для того чтобы повысить мотивацию детей к изучению родных языков. На самом деле сознание школьников сейчас немного перевернулось. Они понимают, что изучение родного языка — это серьезный стимул для поступления на бюджетные места в высшие учебные заведения, — сказала сенатор. — Причем уникальность этой олимпиады, она заключается в том, что мы запускаем интеграционные процессы между регионами. То есть это становится не региональной историей, а федеральной историей».

По словам Галушиной, в России сейчас насчитывается 277 языков, и 139 из них нуждаются в сохранении.

Ранее депутаты Государственного собрания Башкирии и член Комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова («Единая Россия») предложили разрешить сдавать выпускные школьные экзамены по родным языкам из числа языков народов России. Такой законопроект они внесли на рассмотрение Госдумы 1 июня.


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#русский язык #образование #дети #школы

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По материалам: pnp.ru

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