Художница и фемактивистка Юлия Цветкова*, которую судят за рисунки, дала интервью: "Моя жизнь уничтожена полностью"

Вадим Карасев

Художница и фемактивистка Юлия Цветкова*, которую обвиняют в пропаганде ЛГБТ и распространении порнографии и которой грозит реальный срок, дала интервью "Русской службе Би-би-си". Собрали интересные цитаты.

Юлия Цветкова находится под следствием с 2019 года. На нее было заведено уголовное дело о порнографии из-за рисунков с обнаженными женщинами, а также административное дело о пропаганде ЛГБТ, в том числе за рисунок с надписью: "Семья там, где любовь" и постановку "Розовые и голубые", которая, как объясняла Цветкова, была направлена на развенчивание стереотипов о мальчиках и девочках. Свои рисунки Цветкова посвящала феминизму и бодипозитиву, изображая женщин с волосами на теле или неидеальной кожей, с морщинами и сединой.

Сначала Цветкова находилась под домашним арестом, потом мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. На днях стало известно, что прокуратура попросила суд назначить Цветковой три года и два месяца колонии общего режима.

В отличие от иноагентов, которые оказались за границей и имеют пространство для маневра и могут взвешивать риски, иноагенты в регионах, и особенно несколько человек, которые находятся и под иноагентством, и под уголовным делом, — это очень лютая комбинация. Непонятно, что делать, прецедентов пока не было, учиться не на ком. Не хочется кричать, что небо падает на голову, но перспективы нерадужные,

— прокомментировала свою ситуацию Цветкова.





Рисунок Юлии Цветковой

Активистка также рассказала, как живет с того момента, как оказалась под следствием.

Если говорить по фактам, моя жизнь уничтожена полностью. Это не метафора, это реальность. Со мной перестали общаться все люди, которые были рядом и до, и в начале уголовки, и какое-то время во время уголовки. Сейчас это полная изоляция. На мне очень много разного рода клейм. Мне казалось, что я не выдержу, еще два года назад. И это не про страх — что, о господи, я боюсь тюрьмы. Это про нескончаемый поток бесправия, унижения, людей, которые уходят, людей, которые иногда делают очень неэтичные вещи. Это не тот опыт, из которого можно выйти, отряхнуться и пойти дальше. Это перелопачивает всю жизнь. <...> Знакомые, видя меня на улице, переходят дорогу. Даже местное ЛГБТ-сообщество не поддерживает меня публично. Они шепотом по секрету рассказывают мне про то, как они страшно переживают и вообще,

— сказала Цветкова.

Она добавила, что в родном Космомольске-на-Амуре, где она живет с начала следствия, ей больше негде работать:

Какой работодатель возьмет человека, который скажет: "Ну, через месяц меня, скорее всего, посадят, но давайте"?

Цветкова также прокомментировала военную спецоперацию на Украине, рассказав, что в Хабаровском крае эта тема не является первостепенной.

Я знаю, что местами есть риторика: "Где Украина и где мы?". Это действительно работает — где Украина и где мы? <...> Здесь очень сложно с работой, с медициной. События, связанные со спецоперацией, влияют, но здесь они растворяются вот в этом всем,

— сказала она.

Однако спецоперация, по словам Цветковой, повлияла на ее поддержку на международном уровне.

Да, здесь я враг народа, в крае, в городе, но за границей действительно было очень много людей, которые были вовлечены в процесс, переживали. [После начала спецоперации] состояние, что ты являешься одновременно врагом своей страны и врагом всего мира, — это состояние удивительное,

— сказала Цветкова.

*Признана Минюстом СМИ-иноагентом

Надя Бесчетникова