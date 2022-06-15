Художница и фемактивистка Юлия Цветкова*, которую судят за рисунки, дала интервью: "Моя жизнь уничтожена полностью"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Художница и фемактивистка Юлия Цветкова*, которую судят за рисунки, дала интервью: "Моя жизнь уничтожена полностью"

Художница и фемактивистка Юлия Цветкова*, которую судят за рисунки, дала интервью: "Моя жизнь уничтожена полностью"

Художница и фемактивистка Юлия Цветкова*, которую судят за рисунки, дала интервью: "Моя жизнь уничтожена полностью"

Художница и фемактивистка Юлия Цветкова*, которую обвиняют в пропаганде ЛГБТ и распространении порнографии и которой грозит реальный срок, дала интервью "Русской службе Би-би-си". Собрали интересные цитаты.

Юлия Цветкова находится под следствием с 2019 года. На нее было заведено уголовное дело о порнографии из-за рисунков с обнаженными женщинами, а также административное дело о пропаганде ЛГБТ, в том числе за рисунок с надписью: "Семья там, где любовь" и постановку "Розовые и голубые", которая, как объясняла Цветкова, была направлена на развенчивание стереотипов о мальчиках и девочках. Свои рисунки Цветкова посвящала феминизму и бодипозитиву, изображая женщин с волосами на теле или неидеальной кожей, с морщинами и сединой.

Сначала Цветкова находилась под домашним арестом, потом мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. На днях стало известно, что прокуратура попросила суд назначить Цветковой три года и два месяца колонии общего режима.

В отличие от иноагентов, которые оказались за границей и имеют пространство для маневра и могут взвешивать риски, иноагенты в регионах, и особенно несколько человек, которые находятся и под иноагентством, и под уголовным делом, — это очень лютая комбинация. Непонятно, что делать, прецедентов пока не было, учиться не на ком. Не хочется кричать, что небо падает на голову, но перспективы нерадужные,

— прокомментировала свою ситуацию Цветкова.


Рисунок Юлии Цветковой

Активистка также рассказала, как живет с того момента, как оказалась под следствием.

Если говорить по фактам, моя жизнь уничтожена полностью. Это не метафора, это реальность. Со мной перестали общаться все люди, которые были рядом и до, и в начале уголовки, и какое-то время во время уголовки. Сейчас это полная изоляция. На мне очень много разного рода клейм. Мне казалось, что я не выдержу, еще два года назад. И это не про страх — что, о господи, я боюсь тюрьмы. Это про нескончаемый поток бесправия, унижения, людей, которые уходят, людей, которые иногда делают очень неэтичные вещи. Это не тот опыт, из которого можно выйти, отряхнуться и пойти дальше. Это перелопачивает всю жизнь. <...> Знакомые, видя меня на улице, переходят дорогу. Даже местное ЛГБТ-сообщество не поддерживает меня публично. Они шепотом по секрету рассказывают мне про то, как они страшно переживают и вообще,

— сказала Цветкова.

Она добавила, что в родном Космомольске-на-Амуре, где она живет с начала следствия, ей больше негде работать:

Какой работодатель возьмет человека, который скажет: "Ну, через месяц меня, скорее всего, посадят, но давайте"?

Цветкова также прокомментировала военную спецоперацию на Украине, рассказав, что в Хабаровском крае эта тема не является первостепенной.

Я знаю, что местами есть риторика: "Где Украина и где мы?". Это действительно работает — где Украина и где мы? <...> Здесь очень сложно с работой, с медициной. События, связанные со спецоперацией, влияют, но здесь они растворяются вот в этом всем,

— сказала она.

Однако спецоперация, по словам Цветковой, повлияла на ее поддержку на международном уровне.

Да, здесь я враг народа, в крае, в городе, но за границей действительно было очень много людей, которые были вовлечены в процесс, переживали. [После начала спецоперации] состояние, что ты являешься одновременно врагом своей страны и врагом всего мира, — это состояние удивительное,

— сказала Цветкова.

*Признана Минюстом СМИ-иноагентом


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

По слухам: Леди Гага сыграет Харли Квинн в сиквеле "Джокера" с Хоакином Фениксом
По слухам: Леди Гага сыграет Харли Квинн в сиквеле
Самая милая «война» в мире закончилась
Самая милая «война» в мире закончилась
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает отличные оценки, игра завтра будет в Game Pass
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge получает отличные
Рената Литвинова попала в госпиталь
Рената Литвинова попала в госпиталь
Маргарита Симоньян посмеялась об уходе IKEA
Маргарита Симоньян посмеялась об уходе IKEA
Брат Нюши устроил стрельбу в Москве
Брат Нюши устроил стрельбу в Москве
Виталий Гогунский намерен вернуться сериал «Универ»
Виталий Гогунский намерен вернуться сериал «Универ»
Создатели Cuphead The Delicious Last Course рассказали о деталях DLC: новый контент, цена и прочее
Создатели Cuphead The Delicious Last Course рассказали о деталях DLC:
Эти 39 игр выйдут в Game Pass в день релиза в ближайший год
Эти 39 игр выйдут в Game Pass в день релиза в ближайший год
Необычные находки на пляжах 15.06.2022
Необычные находки на пляжах 15.06.2022
Уникальные фильмы, "фишка" которых удивила зрителей
Уникальные фильмы, "фишка" которых удивила зрителей
Какие игры с Xbox & Bethesda Showcase вызвали наибольший интерес: ТОП-6
Какие игры с Xbox & Bethesda Showcase вызвали наибольший интерес:

Топ на сегодня

Филипп Киркоров не срезает бирки с одежды, чтобы продать
Филипп Киркоров не срезает бирки с одежды, чтобы продать
Роза Сябитова призналась, как будет рожать ее дочь
Роза Сябитова призналась, как будет рожать ее дочь
Певица Нюша вернулась с детьми в Москву
Певица Нюша вернулась с детьми в Москву
Лариса Андерсен что ждет козерогов завтра 15.06.2022
Лариса Андерсен что ждет козерогов завтра 15.06.2022
Киселев прошелся по Максиму Галкину
Киселев прошелся по Максиму Галкину

Еще по теме

На рисовавшую вагины активистку завели третье дело
На обвиненную за рисунки с вагинами художницу завели новое дело
Россиянку заподозрили в распространении порно из-за «Монологов вагины»
В Москве прошел пикет в поддержку фем-активистки Цветковой