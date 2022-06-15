Эффективность губернаторов определят по-новому
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эффективность губернаторов определят по-новому

Эффективность губернаторов определят по-новому

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Ольга Шульга



Эффективность губернаторов и региональных органов власти начнут оценивать по обновленным критериям. Такое Постановление Правительства вступает в силу 15 июня.

Изменения внесли в шесть методик расчета эффективности. В методике «Качество окружающей среды» повышены требования к работе с отходами, а методика «Цифровая зрелость» обновили полностью. Если раньше в ней был предусмотрен единый для всех регионов уровень охвата госорганов цифровыми технологиями, то теперь этот уровень установят для каждого субъекта в отдельности.

Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых Президентом России. Субъекты Федерации, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра.

Законы, вступающие в силу с 15 июня



Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#власть #в регионах


134
В каких регионах не отменили масочный режим 02.06.2022
Татьяна Москалькова: Антироссийские санкции нарушают права человека 03.06.2022
МО РФ: США готовят провокации для обвинения России в применении ядерного оружия 23.04.2022
Вооруженные силы России поразили ракетами и артиллерией 142 объекта ВСУ 15.05.2022
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

У Аллы Пугачевой нашелся защитник
У Аллы Пугачевой нашелся защитник
Ксения Бородина приобрела дом для дочек
Ксения Бородина приобрела дом для дочек
Мудра от одиночества и тоски
Мудра от одиночества и тоски
К Земле приближается огромная комета: чем это чревато и когда мы с ней встретимся
К Земле приближается огромная комета: чем это чревато и когда мы с
Киселев прошелся по Максиму Галкину
Киселев прошелся по Максиму Галкину
Певица Нюша вернулась с детьми в Москву
Певица Нюша вернулась с детьми в Москву
Microsoft Flight Simulator получает сегодня обновление игрового мира — США
Microsoft Flight Simulator получает сегодня обновление игрового мира
Много нового геймплея A Plague Tale: Requiem показали в новом видео
Много нового геймплея A Plague Tale: Requiem показали в новом видео
Филипп Киркоров не срезает бирки с одежды, чтобы продать
Филипп Киркоров не срезает бирки с одежды, чтобы продать
Роза Сябитова призналась, как будет рожать ее дочь
Роза Сябитова призналась, как будет рожать ее дочь
За секунду до: забавные снимки, которые заставят вас рассмеяться!
За секунду до: забавные снимки, которые заставят вас рассмеяться!
Павел Табаков о воспитании дочери от Софьи Синицыной: "Советская традиция жить вместе ради ребенка убивает его психику"
Павел Табаков о воспитании дочери от Софьи Синицыной: "Советская

Топ на сегодня

Алексей Панин прошелся по Тиграну
Алексей Панин прошелся по Тиграну
Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и других игр можно определить по линейке Xbox
Окна релиза Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Hogwarts Legacy и
Анна Семенович была в шоке от номера в Подмосковье
Анна Семенович была в шоке от номера в Подмосковье
Максима Фадеева лишили всех званий за рубежом
Максима Фадеева лишили всех званий за рубежом
Астрология темперамента: люди-холерики по Знаку Зодиака
Астрология темперамента: люди-холерики по Знаку Зодиака

Еще по теме

В России обновили методику оценки эффективности губернаторов
Клиенты оценят эффективность работы ЗАГСов
Губернаторов будут оценивать по-новому
Для губернаторов и заксобраний введут единый срок полномочий