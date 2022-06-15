Эффективность губернаторов определят по-новому

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Ольга Шульга

Эффективность губернаторов и региональных органов власти начнут оценивать по обновленным критериям. Такое Постановление Правительства вступает в силу 15 июня.

Изменения внесли в шесть методик расчета эффективности. В методике «Качество окружающей среды» повышены требования к работе с отходами, а методика «Цифровая зрелость» обновили полностью. Если раньше в ней был предусмотрен единый для всех регионов уровень охвата госорганов цифровыми технологиями, то теперь этот уровень установят для каждого субъекта в отдельности.

Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых Президентом России. Субъекты Федерации, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра.

Законы, вступающие в силу с 15 июня

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#власть #в регионах

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