Эмин Агаларов высказался о популярности Валерия Меладзе
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Эмин Агаларов высказался о популярности Валерия Меладзе

Эмин Агаларов высказался о популярности Валерия Меладзе
Певец Эмин Агаларов рассказал, что сфера шоу-бизнеса сейчас в упадке. В свете нынешней ситуации Валерий Меладзе переосмыслил свою деятельность и... захотел вернуться к науке. Свое решение певец объяснил тем, что шоу-бизнес его больше не привлекает, да и былого успеха в музыке он вряд ли достигнет. Эмин Агаларов не отрицает тот факт, что в новой реальности многие артисты уже не зарабатывают в былом объеме. Певец и по совместительству бизнесмен сам страдает из-за этого. «Потери от отказа иностранных артистов выступать на наших площадках или переносы концертов я бы оценил в 30% от общего объема концертов. Но и гастроли российских исполнителей проходят точечно. В социальных сетях много хейта: мол, как вы можете в такое время устраивать шоу. Планировать концертную деятельность в таких условиях бесполезно. «Крокус Сити Холл» закрыт на плановый ремонт с 6 июня на ближайшие три месяца», — отметил 42-летний Агаларов.
Валерий Меладзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако исполнитель считает, что есть певцы, которые уж никак не подвержены никакому кризису. К примеру, Валерий Меладзе, у которого огромное количество фанатов. «Бывают случаи, когда, условно говоря, закидывают помидорами и кричат что-то из зала. Но в целом, если ты являешься артистом уровня Валерия Меладзе, который на протяжении 30 лет создавал целую библиотеку хитов, на твоих концертах в Тель-Авиве или в Нью-Йорке даже сейчас будет полный зал», — уверенно завявил Эмин «РБК». Вот только из-за переживаний Валерий Шотаевич приостановил концертную деятельность. «Рассуждения привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я окончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды. Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды», — удивил своим заявлением 56-летний Меладзе. Эмоциональный упадок артиста поражает и его коллег. «Теперь карьера Меладзе напоминает след от камня, рухнувшего в темную воду. Валера, который лучше всех пел о любви, сидит дома и говорит: «Работы нет и, скорее всего, не будет. Вернусь в первую профессию». Когда услышал его голос в телефоне, чуть не расплакался», — говорил Отар Кушанашвили в своем шоу «Каково?!» на YouTube.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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