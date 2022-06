Эти 39 игр выйдут в Game Pass в день релиза в ближайший год

Вадим Карасев





За последние несколько дней Microsoft анонсировала немало проектов, которые будут добавлены в подписку Game Pass в день релиза. Про часть из них, которые уже анонсировали ранее, рассказали новую информацию.

Итого, сейчас известно о 39 играх, которые за ближайшие 12 месяцев добавят в подписку Game Pass — на Xbox и PC:

StarfieldForza MotorsportRedfallMinecraft LegendsPentimentAra: History UntoldAs Dusk FallGroundedWarhammer 40,000: DarktideHello Neighbor 2Two Point CampusSlime Rancher 2Hollow Knight: SilksongHigh on LifeThe Last Case of Benedict FoxARK 2SomervilleScornWo Long: Fallen DynastyИгры Riot GamesPersona 3Persona 4Persona 5Atomic HeartValheimS.T.A.L.K.E.R. 2ReplacedRavenlokNaraka: BladepointGunfire RebornEiyuden Chronicle: Hundred HeroesTeenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s RevengeA Plague Tale: RequiemParty AnimalsLightyear FrontierFlintlock: The Siege of DawnEREBAN: Shadow LegacyCOCOONThe Texas Chain Saw Massacre